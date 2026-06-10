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Partidos de hoy, jueves 11 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

¡Empezó el Mundial 2026! Programación de partidos que se realizarán este jueves 11 de junio. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán este jueves 11 de junio.
Programación de partidos que se realizarán este jueves 11 de junio. | FOTO: Composición Líbero
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La máxima fiesta del fútbol empieza este jueves 11 de junio. Revisa la agenda completa con los partidos del Mundial 2026 y amistosos internacionales. Horarios y canales para ver en vivo los compromisos de fútbol.

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Partidos de hoy por el Mundial 2026

HorariosPartidosCanales
14:00México vs. SudáfricaDSports, DGO, América TV, Disney Plus y Paramount+.
21:00Corea del Sur vs. República ChecaDSports, DGO, Paramount + y TyC Sports.

Amistosos internacionales para hoy

HorariosPartidosCanales
11:30Costa Rica sub23 vs. Cuba Sub 23Bet365
12:15Zanzíbar vs. UgandaBet365

Partidos por la Copa de la Liga

HoraPartidoCanal
15:00ADA Jaen vs. Comerciantes UnidosBicolor+

Horarios y canales para ver en vivo en Perú, Colombia y Ecuador.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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