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Partidos de hoy, jueves 11 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO
¡Empezó el Mundial 2026! Programación de partidos que se realizarán este jueves 11 de junio. Horarios y canales para ver EN VIVO los compromisos.
La máxima fiesta del fútbol empieza este jueves 11 de junio. Revisa la agenda completa con los partidos del Mundial 2026 y amistosos internacionales. Horarios y canales para ver en vivo los compromisos de fútbol.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|México vs. Sudáfrica
|DSports, DGO, América TV, Disney Plus y Paramount+.
|21:00
|Corea del Sur vs. República Checa
|DSports, DGO, Paramount + y TyC Sports.
Amistosos internacionales para hoy
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Costa Rica sub23 vs. Cuba Sub 23
|Bet365
|12:15
|Zanzíbar vs. Uganda
|Bet365
Partidos por la Copa de la Liga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|ADA Jaen vs. Comerciantes Unidos
|Bicolor+
Horarios y canales para ver en vivo en Perú, Colombia y Ecuador.
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