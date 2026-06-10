Partidos de hoy, jueves 11 de junio: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

La máxima fiesta del fútbol empieza este jueves 11 de junio. Revisa la agenda completa con los partidos del Mundial 2026 y amistosos internacionales. Horarios y canales para ver en vivo los compromisos de fútbol.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Horarios Partidos Canales 14:00 México vs. Sudáfrica DSports, DGO, América TV, Disney Plus y Paramount+. 21:00 Corea del Sur vs. República Checa DSports, DGO, Paramount + y TyC Sports.

Amistosos internacionales para hoy

Horarios Partidos Canales 11:30 Costa Rica sub23 vs. Cuba Sub 23 Bet365 12:15 Zanzíbar vs. Uganda Bet365

Partidos por la Copa de la Liga

Hora Partido Canal 15:00 ADA Jaen vs. Comerciantes Unidos Bicolor+

Horarios y canales para ver en vivo en Perú, Colombia y Ecuador.