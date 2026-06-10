Bassco Soyer en los planes de club de la Premier League, informan en Portugal: "Está a punto..."

Uno de los futbolistas que salió recientemente de Alianza Lima para hacerse de un nombre en el extranjero es Bassco Soyer, delantero que también ha sido convocado a la selección peruana. En ese sentido, el atacante nacional destaca en Gil Vicente de Portugal, donde incluso salió campeón de su liga y, por ello, ha despertado el interés de un conocido club de la Premier League de Inglaterra. Así lo informaron desde la nación lusa.

Como muchos saben, el jugador nacional se encuentra rompiéndola en territorio europeo debido a que salió campeón de la Taça Revelação Sub-23 con su club, siendo pieza clave gracias a sus 12 goles y 8 asistencias en 33 partidos. Por ello, es normal que haya llamado la atención de un importante conjunto inglés, que esta temporada casi logra clasificar a una competición UEFA.

Se trata del Brentford de la Premier League, club que quiere contar con los servicios del ex Alianza Lima. Según el medio Récord de Portugal, Bassco Soyer 'está a punto de fichar por el club inglés como parte de la alianza estratégica entre ambos equipos', por lo que pronto podríamos ver al delantero de la selección peruana jugando en Inglaterra, país que tiene una de las competiciones más importantes y competitivas del mundo.

Bassco Soyer puede llegar al Brentford de Inglaterra.

“El extremo Bassco Soyer, un prometedor peruano de 19 años que la temporada pasada jugó en el equipo sub-23 del Gil Vicente, podría estar preparando sus maletas para reforzar las categorías inferiores del Brentford, un club de la Premier League que estableció una alianza estratégica con el Gil Vicente en 2025 con el objetivo de impulsar el desarrollo de ambos clubes”, agregó el mencionado portal en su página web.

¿Cuál es el valor de Bassco Soyer?

Actualmente, Bassco Soyer tiene un valor de 200 mil euros en el mercado de pases y es el precio más alto que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional, aunque probablemente esta cotización se realce en los próximos meses. El club que lo quiera deberá pagarle a Gil Vicente, ya que tiene contrato ahí hasta el 30 de junio del 2028.