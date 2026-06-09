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Gallese tuvo duros comentarios hacia sus compañeros durante partido ante España: “No están jugando en..."
Se reveló que durante la pausa de hidratación, el capitán de la selección peruana se manifestó con sus compañeros para exigirle más durante el partido.
Se vienen conociendo más detalles de lo que fue el Perú vs. España, pero esta vez sobre lo ocurrido a ras de campo. De acuerdo con la periodista de L1 MAX, Analú Rodríguez, quien se encontraba en el estadio donde se disputó el encuentro, se vivió un momento bastante tenso entre Pedro Gallese y algunos de sus compañeros de la selección.
Según relató la comunicadora, el portero habría lanzado una dura advertencia al plantel, pidiéndoles que fueran más agresivos, ya que consideraba que estaban respetando demasiado a los jugadores españoles. Incluso, les habría manifestado que no estaban jugando en la PlayStation, la reconocida consola de videojuegos.
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Pedro Gallese tuvo duros comentarios hacia sus compañeros durante el partido ante España
De acuerdo con Rodríguez, todo esto pasó en el minuto de hidratación, donde el golero mostró toda su jerarquía al hablarle a sus compañeros.
"Hay una imagen en la que me percato de que se están hidratando, donde Gallese se acerca a los jugadores y les dice: 'Ojo, no estamos jugando a la PlayStation, es un partido real, hay que ir un poco más agresivos'. Yo le hago la consulta a Menezes y le comento la situación que pude apreciar. Le digo: 'Profe, ¿siente que Perú salió muy blando al partido?'. Me miró, sonrió y me dijo: 'Sí, lo que dijo Pedro es real'.
(...) Cuando me encuentro con Pedro, le hago la misma pregunta: '¿Sientes que Perú respetó mucho al rival?'. Y me dijo: 'Sí, entramos con la sensación de respetar a España'", explicó la periodista.
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