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Mr. Peet dejó dura crítica a Jairo Concha por su rendimiento en la selección peruana: "Uno más…"
Luego de terminar los amistosos de la fecha FIFA, Mr. Peet analizó el rendimiento del volante de Universitario y dejó fuertes comentarios al respecto.
La selección peruana cayó ante España y así le puso fin a la fecha FIFA. Como era de esperarse, los análisis tanto colectivos como individuales no tardaron en aparecer. En ese sentido, en una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet habló, como es habitual, sobre el rendimiento de algunos futbolistas tras los amistosos internacionales. El periodista deportivo lanzó duras críticas hacia Jairo Concha, pero ¿por qué?
Para el narrador, el rendimiento que muestra el volante en la selección y en Universitario es totalmente diferente, algo que le genera disconformidad. Considera que actualmente Concha es el mejor jugador de la 'U', pero que cuando se pone la camiseta de la Bicolor no demuestra el mismo nivel que exhibe en el torneo local, ya que no pide el balón, no se asocia con sus compañeros y, sobre todo, no remata al arco.
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Mr. Peet dio dura crítica a Jairo Concha
“Jairo Concha es hoy el mejor jugador de Universitario. La personalidad de Jairo Concha en Universitario es la misma que muestra en la selección. No, eso es lo que muchas veces se necesita: que tú juegues igual en tu club que en la selección”, fueron las primeras palabras de Mr. Peet.
Luego señaló que el volante debería atreverse más e intentarlo, pero que es algo que de momento no ha hecho. “Jairo Concha tendría que jugar igual que en la 'U' y en la selección. Después, si te alcanza o no, es otro tema, pero tienes que tener la misma actitud que tienes en tu club. ¿Dónde la pides? Vas, la pides al seis, te juntas con el extremo, metes pases de gol, pateas al arco, abres la cancha por derecha y por izquierda. En la selección no lo vemos".
Pero esto no fue todo, también señaló que hay muchos jugadores que no destacan en Perú, pero si cuando jueguen con su club. “No es el mismo Jairo Concha de la 'U' en la selección. Entonces, hay jugadores que en su club destacan y cuando van a la selección se encogen, se sienten uno más. O sea, hay jugadores que en su club son figuras, pero cuando llegan a la selección dicen: "No, no es mi equipo". Entonces, yo creo que él tiene que entender que en la selección tiene que hacer lo mismo que en su club.”, sentenció.
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