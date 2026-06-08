Mr. Peet reveló que piensan los históricos de Alianza Lima sobre Hernán Barcos: “El soplón”

En una reciente edición de A Presión, Mr. Peet recordó un curioso momento que vivió con referentes de Alianza Lima. En medio del debate sobre las declaraciones de Hernán Barcos, quien en una reciente entrevista señaló que podría tener injerencia en otras áreas del club, el periodista rememoró una reunión en la que le llamó la atención que no se incluyera al 'Pirata'. Por ello, decidió preguntar el motivo.

Según contó, uno de los presentes le respondió que se debía a la estrecha relación que mantenía con la dirigencia, algo que no era bien visto por algunos integrantes del grupo. Incluso, llegaron a calificarlo como un "soplón".

Mr. Peet reveló qué piensan los históricos de Alianza Lima sobre Hernán Barcos

“Los jugadores de fútbol en su mayoría quieren estar en la misma sintonía. No puede ser alguien que esté con los dirigentes porque al final ustedes saben lo que pasa en los grupos y puede generar alguna incomodidad, alguna situación que se dé”.

“Y entonces, claro, hace poco, por ejemplo, no hace poco, hace un año, yo estuve conversando con gente pesada, histórica, de otros tiempos. Y yo le pregunté un día, me llamó la atención que del grupo que me hablaban dentro de una investigación que hice, yo dije: "¿Y por qué él no tomaba parte de estas salidas, de estas juntas, de estas celebraciones? ¿Por qué él, siendo lo que fue, no tomaba parte de todas estas cosas?", fueron las primeras palabras del periodistas.

Tras preguntar por las razones, contó que recibió una respuesta sobre el motivo. “Se levantó alguien y me dijo: "Porque era el soplón". (…) Me dijo: "No, él no podía tomar parte de nosotros porque tenía mucha relación con la dirigencia. Él no podía tomar parte de esto porque tenía mucha relación con el presidente".

“Entonces decía: "Pero había amistad". Y me dijeron: "No, no había amistad". Salíamos a la cancha y nos matábamos por el equipo. Era crack, pero crack, me dijo. Pero tenía mucha relación. Y cuando venía el presidente y cuando venía el Bravo, nos decía cosas que nosotros no sabíamos”, sentenció el periodista.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá al césped este domingo 14 de junio, en lo que será su debut en la Copa de la Liga, cuando se enfrente a César Vallejo, que será local.