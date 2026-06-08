Pedro Aquino recibe pésima noticia en medio de su inminente salida de Alianza Lima

Pedro Aquino es uno de los futbolistas que no logró destacar con la camiseta de Alianza Lima durante su estadía en La Victoria. En 2026, Pablo Guede no lo incluyó entre las piezas clave del equipo por sus condiciones físicas, por lo que perdió continuidad a lo largo del Torneo Apertura. En ese contexto, se conoció la dura noticia para el mediocampista, a sus 31 años.

Pedro Aquino recibe pésima noticia

En los últimos días, el reconocido portal Transfermarkt dio a conocer la actualización de los valores de mercado sobre la base del rendimiento de los jugadores de la Liga 1 del fútbol peruano en 2026. Tras concluir el Torneo Apertura, hubo futbolistas que elevaron su nivel y otros que se devaluaron por su poca continuidad. Este último caso corresponde a Pedro Aquino, quien ahora suena con fuerza como una de las salidas inminentes de la institución blanquiazul.

Según el reporte publicado por el portal internacional, Aquino presenta un valor de mercado de 400.000 euros a mediados de 2026, lo que representa una caída de 100.000 euros y refleja su mal momento futbolístico. Es un golpe duro para el mediocampista, que fue considerado en la selección peruana y que en 2021 llegó a registrar un valor de 7,50 millones de euros.

Pedro Aquino se devalúa en el mercado de pases.

A falta de oficialización, Alianza Lima tiene en mente que uno de los jugadores que no seguirá en el plantel blanquiazul es Pedro Aquino. No está dentro de los planes de Pablo Guede para la Copa de la Liga y el Torneo Clausura 2026. El futbolista debe retornar a Santos Laguna tras finalizar su préstamo con Alianza Lima, por lo que tendrá que definir su futuro para lo que resta del año.

¿En qué clubes jugó Pedro Aquino?