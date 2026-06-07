Ignacio Da Silva, ex Sporting Cristal, vuelve a Perú y luce camiseta de club grande de Liga 1

Sporting Cristal ha tenido a grandes jugadores en su plantel a lo largo de la historia y uno de los que dejó huella en los últimos años es Ignacio Da Silva, actual figura de Fluminense. Sin embargo, el defensa brasileño revolucionó las redes al regresar a territorio peruano y lucirse con la camiseta de un club destacado de la Liga 1, rival de los celestes.

Ignacio Da Silva, ex Sporting Cristal, se luce con la camiseta de club grande de Liga 1

Ignacio Da Silva es uno de los futbolistas más recordados por los hinchas de Sporting Cristal. Su destacado paso por el conjunto rimense le permitió dar el salto al fútbol brasileño para fichar por Fluminense en 2024, motivo por el que muchos aficionados siguen soñando con verlo nuevamente vestido de celeste.

Sin embargo, el defensor sorprendió recientemente al aparecer luciendo la camiseta de Alianza Lima. El hecho ocurrió durante su visita al Perú, donde aprovechó para reencontrarse con su excompañero Gianfranco Chávez, actual jugador del cuadro blanquiazul.

Durante el encuentro, ambos futbolistas intercambiaron camisetas como muestra de amistad, situación que derivó en una fotografía de Da Silva vistiendo la indumentaria de los 'íntimos'. La imagen fue compartida por Chávez a través de sus historias de Instagram y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Ignacio Da Silva intercambió camisetas con Gianfranco Chávez y se lució con la camiseta de Alianza Lima

La publicación no tardó en generar reacciones entre los aficionados, especialmente por la identificación que mantiene el zaguero con Sporting Cristal y la histórica rivalidad deportiva que existe con Alianza Lima. Aunque cabe señalar que se trató de un gesto entre amigos y excompañeros.

¿Cómo le fue a Ignacio Da Silva en Sporting Cristal?

Ignacio Da Silva llegó a Sporting Cristal en la temporada 2023 y logró consolidarse como uno de los mejores fichajes del plantel. Se mantuvo un año y medio en el club hasta su salida a Fluminense. En sus registros, el brasileño disputó 57 partidos con los rimenses, en los que logró anotar nueve goles y brindó una asistencia.