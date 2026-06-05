Sporting Cristal confirma si Ángel Comizzo será el nuevo director técnico: "Efectivamente"

Sporting Cristal es noticia en este mercado de pases de la Liga 1 2026, más aún con las recientes declaraciones de su propietario, Carlos González. No solo confirmó la llegada de Hernán Barcos al primer equipo celeste, sino que se refirió al próximo director técnico, que reemplazará a Zé Ricardo. Uno de los nombres que sonó en tienda rimense fue Ángel Comizzo, hecho que desató todo tipo de reacciones entre los aficionados.

¿Ángel Comizzo será el nuevo DT de Sporting Cristal?

En una entrevista al programa 'Doble Punta', Carlos González, propietario de Sporting Cristal, fue consultado sobre la posibilidad de que Ángel Comizzo sea una de las alternativas para ponerse el buzo celeste de cara al Torneo Clausura 2026. Sin embargo, la respuesta del directivo fue tajante al negar dichas informaciones que se han comentado en los últimos días.

Para una de las autoridades de Sporting Cristal, es "imposible" que el club opte por fichar a un técnico que ha lanzado duros calificativos contra la institución celeste desde hace varios años. Eso lo tiene muy bien contemplado la dirección deportiva, por lo que ni siquiera está en evaluación para este mercado de pases.

"¿Hay algo con Comizzo? No, nada. Cero. Imposible. ¿Por sus declaraciones? Efectivamente, imposible. Si alguien tiene un pronunciamiento con respecto al club de esa manera, ni siquiera evaluar.", expresó Carlos González.

Ángel Comizzo no llegará a Sporting Cristal para este Torneo Clausura 2026.

Roberto Mosquera tendrá reunión con Sporting Cristal

Siguiendo la línea sobre el director técnico, se reveló que el club mantendrá una reunión con Roberto Mosquera para que pueda convertirse en el nuevo estratega de los celestes. En palabras de Carlos González, ven al DT nacional como uno de los 'cerebros' que puede dar resultados inmediatos a la institución, por lo que esperan llegar a un acuerdo en los próximos días.