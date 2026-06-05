Carlos Zambrano sorprendió con tajante postura sobre llegada de Barcos a Cristal: "Me tienen..."

Hernán Barcos y Sporting Cristal trabajarán próximamente juntos en el Torneo Clausura de la Liga 1. El delantero argentino, que finalizó su vínculo con FC Cajamarca tras seis meses, ya encontró un nuevo destino y será el primer refuerzo del conjunto celeste, donde se espera que ayude al equipo a salir de los puestos más bajos.

En este contexto, en una reciente entrevista, Carlos Zambrano, excompañero del ‘Pirata’ en Alianza Lima, fue consultado para el programa 'Desvelados' sobre qué pensaba de este fichaje, donde dejó en claro que, a pesar de que no son amigos, espera que le vaya bien.

Carlos Zambrano sorprendió con tajante postura sobre llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

Una vez más, el ‘Kaiser’ recalcó que no son amigos. Sin embargo, señaló que espera que les vaya bien a todos. “Si tiene que llegar Hernán, bien por él, ¿no?, por su familia. O sea, les deseo lo mejor a todos. Yo lo he dicho públicamente, no es mi amigo, pero lo respeto y nada más”, fueron las primeras palabras del jugador de Sport Boys.

Además, reconoció que no es un tema para seguir y resaltó que le es indiferente la llegada del delantero.

“El interés creo que está ahora de Cristal, no lo sé, no sé si será cierto o no. Y si llega, bien; si no llega, también. A mí me tienen indiferente esos temas. Quien llegue, quien no llegue, en Alianza porque soy hincha; después lo demás... tengo amigos en Cristal, tengo amigos en la U, en todos lados, a quienes les deseo lo mejor y las contrataciones las ven ellos. Y no, no me interesa lo que pase con la vida de los demás", complementó el jugador.