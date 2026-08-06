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Pasó por Universitario y ahora conquista una poderosa liga jugando por histórico club

El excrema sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar el trofeo de este importante torneo internacional.

Antonio Vidal
Pasó por Universitario y ahora conquista una poderosa liga jugando por histórico club. Foto: composición Líbero/Universitario
Pasó por Universitario y ahora conquista una poderosa liga jugando por histórico club. Foto: composición Líbero/Universitario
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Universitario, a lo largo de su historia, ha tenido a grandes jugadores entre sus filas. Incluso, a muchos de ellos se les recuerda por la gran labor que realizaron para alcanzar los objetivos del club, sobre todo en el torneo local. Bajo este contexto, un excrema conquistó una poderosa liga al salir campeón con su club.

Se trata de Sebastián Britos, el portero que actualmente milita en Peñarol de Uruguay. El arquero se consagró campeón del Torneo Intermedio, certamen que se disputa en el mencionado país, sumando así otro importante trofeo para el equipo multicampeón.

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Peñarol se consagró campeón del Torneo Intermedio 2026

Peñarol se consagró campeón del Torneo Intermedio de Uruguay tras golear por 5-1 a Wanderers en la gran final disputada en el estadio Centenario.

El conjunto aurinegro abrió el marcador a los 14 minutos gracias a Thiago Espinosa. Aunque Luciano Cosentino igualó las acciones apenas cinco minutos después, el 'Manya' reaccionó con autoridad y dominó el resto del encuentro.

Matías Arezo volvió a poner en ventaja a Peñarol a los 22', mientras que Abel Hernández y Cristian Jaime ampliaron la diferencia antes del descanso. En los minutos finales, Eric Remedi sentenció la goleada con el definitivo 5-1.

Con este resultado, Peñarol conquistó el bicampeonato del Torneo Intermedio, luego de haber levantado el mismo trofeo en la edición 2025.

Sebastián Britos es campeón del Torneo Intermedio

Sebastián Britos es campeón del Torneo Intermedio

Tras el encuentro, Britos utilizó sus redes sociales para celebrar este nuevo trofeo en su carrera como futbolista tras su paso por Universitario.

Sebastián Britos con el trofeo del Torneo Intermedio

Sebastián Britos con el trofeo del Torneo Intermedio

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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