Sebastián Britos, ex Universitario, destacó a futbolista de Alianza Lima: "Buenos partidos"

Sebastián Britos, exfutbolista de Universitario de Deportes, brindó una entrevista desde Uruguay y dejó en claro que sigue atento a la liga peruana, ya que fue consultado sobre ese torneo y destacó a un jugador. El campeón con el club crema se rindió en elogios ante una figura de Alianza Lima: estamos hablando de Alejandro Duarte.

Sebastián Britos, exarquero de Universitario, se rindió en elogios ante futbolista de Alianza Lima

En conversación con Gustavo Peralta, de L1MAX, Britos fue consultado sobre qué arquero del fútbol peruano destaca aparte de Miguel Vargas, quien juega en Universitario.

Para el guardameta de Peñarol y excampeón con el club crema, Duarte es un jugador al que elogia por sus buenos partidos y que actualmente es figura en Alianza Lima.

Video: L1MAX

Asimismo, Sebastián Britos dejó en claro que, debido a su buen nivel, Alejandro Duarte llevó a la banca a Guillermo Viscarra, quien es arquero de selección y antiguo titular para Pablo Guede.

"Duarte es un buen arquero, ha tenido buenos partidos y tampoco es fácil teniendo a Viscarra metiendo presión", reveló el campeón con Universitario.

Sebastián Britos, exjugador de Universitario, elogió a Alejandro Duarte, arquero de Alianza Lima

Alejandro Duarte en Alianza Lima 2026

Alejandro Duarte llegó a Alianza Lima procedente de Sporting Cristal y, debido a su falta de minutos durante varias temporadas con el cuadro celeste, su fichaje fue criticado. Sin embargo, su gran nivel superó al de Guillermo Viscarra y fue considerado por Pablo Guede como arquero titular del club blanquiazul. El guardameta ha jugado 14 de 15 partidos por el Torneo Apertura y mantuvo su invicto en 8 ocasiones.

¿Cómo le fue a Sebastián Britos en Universitario?

Sebastián Britos llegó a Universitario de Deportes en 2024 y jugó dos temporadas en el club, con el que consiguió dos títulos consecutivos. Sin embargo, en 2026 le dijo adiós al club tras haber disputado 73 partidos, en los que mantuvo su arco en cero 34 veces.