0
EN DIRECTO
Así quedó la tabla de la Liga 1 tras la victoria de Los Chankas

Coquimbo Unido vs Deportes Tolima por Copa Libertadores: hora y canales TV para ver el partido

Este martes 19 se vivirá un partidazo entre chilenos y colombianos, quienes lucharán por quedarse con el primer puesto del grupo B de la Libertadores.

Antonio Vidal
Coquimbro Unido recibirá la visita de Tolima. Foto: composición Líbero/IG
Coquimbro Unido recibirá la visita de Tolima. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Coquimbo Unido recibirá la visita de Deportes Tolima en lo que será el encuentro por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho partido entre el primero y segundo del grupo B se presenta como uno que definirá el futuro del grupo, pues tanto Universitario de Deportes como Nacional esperarán que alguno de estos dos elencos pierda. Estos dos equipos que se enfrentarán tienen la oportunidad de sumar de a tres y colocarse en puestos de clasificación para la siguiente ronda.

Cana para ver el partido entre Sporting Cristal vs Junior. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juega Coquimbo Unidos vs Deportivo Tolima?

Coquimbo contra Tolima se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios en otros países para que no te pierdas este decisivo compromiso.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela y Chile: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.
  • México: 4.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami y Nueva York): 6.00 p. m.

¿Cómo ver Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores?

En Perú, este encuentro se podrá seguir por la señal de ESPN. Mientras que, vía streaming, estará disponible en Disney+. Esta es la programación de canales para otros países vecinos.

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: ESPN, Disney+
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: Disney+, ESPN 5
  • Colombia: ESPN, Disney+
  • Ecuador: ESPN, Disney+
  • Paraguay: ESPN, Disney+
  • Perú: ESPN, Disney+
  • Uruguay: ESPN, Disney+
  • Venezuela: ESPN, Disney+

¿Cuándo juega Coquimbo Unidos vs Deportivo Tolima?

Dicho encuentro se llevará a cabo este martes 19 de mayo por la jornada 5 de la Libertadores. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Chile.

Así luce el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

Así luce el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Canal confirmado para ver Sporting Cristal vs Junior por la Copa Libertadores 2026

  2. Canal confirmado para ver partido de Universitario vs Nacional por la Copa Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano