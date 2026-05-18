Coquimbo Unido vs Deportes Tolima por Copa Libertadores: hora y canales TV para ver el partido

Coquimbo Unido recibirá la visita de Deportes Tolima en lo que será el encuentro por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho partido entre el primero y segundo del grupo B se presenta como uno que definirá el futuro del grupo, pues tanto Universitario de Deportes como Nacional esperarán que alguno de estos dos elencos pierda. Estos dos equipos que se enfrentarán tienen la oportunidad de sumar de a tres y colocarse en puestos de clasificación para la siguiente ronda.

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¿A qué hora juega Coquimbo Unidos vs Deportivo Tolima?

Coquimbo contra Tolima se podrá seguir desde las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios en otros países para que no te pierdas este decisivo compromiso.

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela y Chile: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 6.00 p. m.

¿Cómo ver Coquimbo vs Tolima por la Copa Libertadores?

En Perú, este encuentro se podrá seguir por la señal de ESPN. Mientras que, vía streaming, estará disponible en Disney+. Esta es la programación de canales para otros países vecinos.

Argentina: Disney+

Bolivia: ESPN, Disney+

Brasil: Paramount+

Chile: Disney+, ESPN 5

Colombia: ESPN, Disney+

Ecuador: ESPN, Disney+

Paraguay: ESPN, Disney+

Perú: ESPN, Disney+

Uruguay: ESPN, Disney+

Venezuela: ESPN, Disney+

¿Cuándo juega Coquimbo Unidos vs Deportivo Tolima?

Dicho encuentro se llevará a cabo este martes 19 de mayo por la jornada 5 de la Libertadores. El compromiso se disputará en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Chile.