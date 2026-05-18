Resultado del Sinuano Día y Noche HOY, lunes 18 de mayo, EN VIVO: A qué hora juega y números ganadores del último sorteo

El sorteo de El Sinuano continúa siendo uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, con emisiones diarias que generan expectativa entre los apostadores. Este lunes 18 de mayo, muchos usuarios buscan conocer los resultados de El Sinuano Día y Noche, además de confirmar los horarios oficiales y cómo verificar sus jugadas en tiempo real.

Resultado del Sinuano Día y Noche HOY, lunes 18 de mayo, EN VIVO 10:04 Bienvenidos HOY, lunes 18 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué jugó el Sinuano hoy, 18 de mayo?

Para el lunes 18 de mayo, los resultados del Sinuano Día y Noche aún no se han publicado o continúan en transmisión. La información oficial se actualiza en tiempo real en los canales digitales y medios autorizados, garantizando la transparencia de cada sorteo.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche hoy?

El Sinuano realiza dos sorteos todos los días de la semana.

Sinuano Día : se juega aproximadamente a las 2:30 p. m.

: se juega aproximadamente a las 2:30 p. m. Sinuano Noche : se realiza alrededor de las 10:30 p. m.

: se realiza alrededor de las 10:30 p. m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno ajusta su horario y se realiza a las 8:30 p. m., manteniendo su emisión habitual para los apostadores en Colombia.

Plan de premios de la Lotería El Sinuano

El plan de premios del Sinuano Día y Noche es uno de los aspectos más atractivos del juego, ya que premia diferentes niveles de acierto según la apuesta realizada.

Cuatro aciertos : 4.500 veces lo apostado

: 4.500 veces lo apostado Tres aciertos : 400 veces lo apostado

: 400 veces lo apostado Dos aciertos : 50 veces lo apostado

: 50 veces lo apostado Un acierto: 5 veces lo apostado

Los jugadores pueden verificar sus billetes una vez finalizado el sorteo, consultando los resultados oficiales publicados por El Sinuano en sus plataformas digitales.