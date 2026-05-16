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Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 16 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día regresa HOY, sábado 16 de mayo con una nueva edición y AQUÍ podrás acceder a los resultados EN VIVO del último sorteo. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 16 de mayo y conoce los resultados.
Sigue EN VIVO el sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 16 de mayo y conoce los resultados. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, sábado 16 de mayo ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados EN VIVO. ¡Mucha suerte!

Resultados del Sinuano Día y Noche hoy, 15 de mayo de 2026, en vivo desde Colombia

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 15 de mayo: números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 16 de mayo EN VIVO: resultados

09:21
16/5/2026

Bienvenidos

HOY, sábado 16 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo del Sinuano Día y Noche se realiza todos los días en Colombia en dos horarios distintos. La primera edición suele jugarse alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche normalmente se efectúa a las 10:30 p. m., con un horario especial los domingos y festivos, cuando se realiza a las 8:30 p. m..

sinuano

El sorteo Sinuano ofrece un diverso plan de premios a sus jugadores.

¿Cómo jugar el sorteo Sinuano?

Para jugar el sorteo Sinuano, el participante debe elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y apostar un monto determinado en un punto autorizado o plataforma digital habilitada. El jugador puede decidir si participa en la modalidad Día, Noche o ambas, según el horario del sorteo. Si el número seleccionado coincide con el resultado ganador, el apostador obtiene un premio proporcional al valor jugado, de acuerdo con el plan de pagos.

¿Dónde comprar mi boleto para jugar el Sinuano?

Puedes comprar tu boleto para jugar el sorteo Sinuano en Colombia a través de distintos canales autorizados. La forma más común es adquirirlo de manera presencial en puntos oficiales de chance, como los establecimientos de SuperGIros u otros locales autorizados. También existe la opción de jugar por internet mediante plataformas oficiales o sitios web habilitados por los operadores del juego.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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