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Sinuano Día y Noche HOY, jueves 14 de mayo de 2026, EN VIVO: resultados y estadísticas del último sorteo

El Sinuano Día y Noche mantiene a los jugadores en Colombia atentos con sorteos diarios. Aquí consulta resultados, cómo jugar y premios de cada sorteo.

María Zapata
Sigue en vivo el último sorteo del Sinuano Día y Noche del jueves 14 de mayo de 2026.
Sigue en vivo el último sorteo del Sinuano Día y Noche del jueves 14 de mayo de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El Sinuano, una de las loterías más seguidas en Colombia, continúa captando la atención de miles de jugadores que revisan a diario sus resultados en busca de fortuna. Este juego, que se realiza todos los días de la semana, cuenta con dos sorteos principales: el Sinuano Día y el Sinuano Noche. A continuación, te compartimos lo que debes saber para seguir sus emisiones en tiempo real.

Mira en vivo el último sorteo de Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 13 de mayo.

PUEDES VER: Qué jugó Sinuano Día y Noche este miércoles 13 de mayo: resultados y números ganadores de la lotería

Resultados Sinuano Día y Noche: sigue el sorteo EN VIVO de HOY, jueves 14 de mayo

09:15
14/5/2026

Bienvenidos

HOY, jueves 14 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se juega todos los días alrededor de las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche se realiza cerca de las 10:30 p. m. Sin embargo, en fechas especiales, como domingos o festivos, el horario suele ajustarse y el sorteo nocturno puede realizarse aproximadamente a las 8:30 p. m.

¿Qué jugó Sinuano Día el 13 de mayo de 2026?

El último sorteo del Sinuano Día, realizado el 13 de mayo de 2026, ya dejó sus cifras ganadoras oficiales. Los números que salieron fueron: 3 - 7 - 4 - 2 | Quinta balota: 6.

Estos resultados son clave para quienes participaron en las diferentes modalidades del juego y están pendientes de confirmar si acertaron sus combinaciones.

¿Cómo jugar el Sinuano en Colombia?

El Sinuano Día es un sorteo de lotería basado en la predicción de números. El objetivo principal es acertar cuatro cifras en el orden exacto en que son extraídas. Los resultados se publican a través de canales oficiales después de cada sorteo, lo que permite a los jugadores verificar sus apuestas de forma rápida.

Además del juego principal, existen opciones adicionales que amplían las posibilidades de ganar, incluidas apuestas a tres, dos o incluso una cifra, dependiendo de la estrategia del participante.

Modalidades del Sinuano Día y Noche: premios disponibles

El Sinuano Día ofrece varias formas de participación, cada una con reglas y premios distintos.

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el mismo orden del sorteo.
  • 4 cifras combinado: permite ganar si los números coinciden, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.
  • 2 cifras o "pata": se aciertan las dos últimas cifras en orden exacto.
  • 1 cifra o "uña": premio por acertar la última cifra.
  • Quinta balota: opción adicional que entrega premios si se acierta este número complementario.

Con estas opciones, el Sinuano Día y el Sinuano Noche se mantienen como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente por quienes buscan seguir de cerca los resultados diarios y sus distintas modalidades de juego.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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