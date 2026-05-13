Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 13 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

HOY, miércoles 13 de mayo, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO 09:34 Bienvenidos HOY, miércoles 13 de mayo de 2026, se juega una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de los sorteos para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se desarrolla a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Premios del Sorteo Sinuano

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?