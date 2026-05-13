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Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 13 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de mayo de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!
HOY, miércoles 13 de mayo, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del martes 12 de mayo: qué jugó en el último sorteo y números ganadores
Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO
Bienvenidos
HOY, miércoles 13 de mayo de 2026, se juega una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de los sorteos para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora se juega el Sinuano?
Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se desarrolla a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.
Premios del Sorteo Sinuano
Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cuáles son las loterías de Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
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