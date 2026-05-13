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Sinuano Día y Noche HOY, miércoles 13 de mayo EN VIVO: resultados y números ganadores de la lotería

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de mayo de 2026 y conoce si llegaste a acertar los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de mayo.
Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 13 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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HOY, miércoles 13 de mayo, regresa el Sinuano Día y Noche para premiar a los afortunados ganadores en Colombia. Si ya tienes tu boleto, AQUÍ podrás acceder a los números y resultados EN VIVO del sorteo, además, conoce a qué hora se juega este popular chance. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados en vivo del Sinuano Día y Noche hoy, martes 12 de mayo de 2026, en Colombia.

PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del martes 12 de mayo: qué jugó en el último sorteo y números ganadores

Resultados del último sorteo Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO

09:34
13/5/2026

Bienvenidos

HOY, miércoles 13 de mayo de 2026, se juega una nueva edición del Sinuano Día y Noche. Consulta AQUÍ los resultados, números ganadores y horarios de los sorteos para verificar tu boleto. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano?

Las jornadas del Sinuano son el Sorteo Día, que se desarrolla a las 2:30 p. m., mientras que el Sorteo Noche llega a las 10:30 p. m. Por otro lado, los domingos y feriados, el horario nocturno cambia a las 8:30 p. m.

Premios del Sorteo Sinuano

Te compartimos la lista de premios que puedes ganar si logras acertar el sorteo colombiano, en cualquiera de sus ediciones, Día o Noche:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuáles son las loterías de Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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