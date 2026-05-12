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Sinuano Día HOY, martes 12 de mayo, EN VIVO: qué jugó en el último sorteo, resultados y números ganadores
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, martes 12 de mayo. AQUÍ podrás cotejar tu boleto con los números ganadores. ¡Suerte!
MOMENTOS DESTACADOS
¿Qué jugó el Sinuano anoche?
Resultados del Sinuano Noche de hoy, lunes 11 de mayo: 5484 | La Quinta: 5.
El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos más populares en Colombia y HOY, martes 12 de mayo ofrece nuevas oportunidades para premiar a los afortunados participantes. ¿Ya adquirió su boleto ganador? En esta nota de Líbero podrá seguir la transmisión EN VIVO y conocer los resultados. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del lunes 11 de mayo: resultados, qué jugó y números ganadores del último sorteo
Resultado del Sinuano Día y Noche de HOY, 12 de mayo: qué jugó en el último sorteo
¿Qué jugó el Sinuano anoche?
Resultados del Sinuano Noche de hoy, lunes 11 de mayo: 5484 | La Quinta: 5.
Bienvenidos
HOY, lunes 12 de mayo, vuelve el sorteo Sinuano Día y Noche. Revisa AQUÍ los números ganadores, el horario de juego y compara tu boleto. ¡Mucha suerte!
¿A qué hora juega el Sinuano?
El Sinuano se juega todos los días en Colombia y cuenta con dos sorteos diarios: el Sinuano Día y el Sinuano Noche. El sorteo del Sinuano Día se realiza aproximadamente a las 2:30 p. m., mientras que el Sinuano Noche suele jugarse alrededor de las 10:30 p. m. Sin embargo, los domingos y días festivos, el sorteo nocturno generalmente se adelanta a las 8:30 p. m.
¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?
Los boletos del sorteo Sinuano Día y Noche en Colombia pueden adquirirse en puntos de venta autorizados, como agencias de chance, locales de apuestas y establecimientos afiliados a la red de SuperGIROS. Asimismo, los usuarios también tienen la opción de comprar sus tickets mediante plataformas digitales y sitios web oficiales vinculados a la Red de Servicios de Córdoba Record, lo que permite participar de manera rápida y segura desde cualquier lugar.
¿Cómo se juega el Sinuano?
El Sinuano es un popular juego de azar en Colombia en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras y apostar a que coincida con el resultado ganador del sorteo. Los jugadores pueden participar en las modalidades de Sinuano Día y Sinuano Noche, realizando sus apuestas en puntos autorizados o plataformas digitales habilitadas.
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