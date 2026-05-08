El Sinuano, una de las loterías más populares de Colombia, continúa captando la atención de miles de jugadores que siguen a diario sus dos sorteos oficiales. Este viernes 8 de mayo de 2026, los apostadores consultan en tiempo real los resultados más recientes, especialmente los del último sorteo realizado el jueves 7 de mayo, tanto en su edición diurna como nocturna. A continuación, te contamos los números ganadores, los horarios y todo lo que necesitas saber para jugar y cobrar en caso de resultar ganador.

Consulta los resultados de los sorteos Sinuano Día y Noche de HOY EN VIVO 07:37 Bienvenidos Bienvenido a la actualización de los resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, viernes 8 de mayo de 2026 en Colombia. Consulta aquí los números ganadores de ambos sorteos y revisa los horarios oficiales del Sinuano Día y Noche. Verifica tu boleto y comprueba si eres uno de los ganadores del día.

Lotería El Sinuano anuncia los números ganadores del 7 de mayo

El sorteo del Sinuano Día correspondiente al 7 de mayo ya entregó su combinación ganadora, la cual es una de las más consultadas por los jugadores en Colombia:

Sinuano Día : 5 – 9 – 9 – 3 | La Quinta: 4

: 5 – 9 – 9 – 3 | La Quinta: 4 Sinuano Noche: 8 – 0 – 1 – 1 | La Quinta: 0

Estos resultados hacen parte de la jornada habitual del juego, transmitida diariamente, y mantienen en expectativa a miles de apostadores en todo el país.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche en Colombia?

El Sinuano de Colombia se juega todos los días de la semana con dos sorteos oficiales. El primero es el Sinuano Día, que se realiza aproximadamente a las 2:30 de la tarde (hora local). Por su parte, el Sinuano Noche se lleva a cabo normalmente a las 10:30 de la noche. Sin embargo, los domingos o días festivos, este sorteo suele adelantarse y realizarse alrededor de las 8:30 p. m., ajustando su horario habitual.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano en Colombia?

Los boletos del Sinuano Día y Noche pueden adquirirse fácilmente en distintos puntos autorizados del país. Entre las opciones más comunes se encuentran:

Locales de chance en ciudades y municipios

Distribuidores oficiales de loterías

Vendedores autorizados en puntos físicos

Además, también existe la posibilidad de jugar en línea a través de plataformas oficiales del operador, lo que permite participar sin necesidad de desplazarse.

¿Qué hacer si ganas el Sinuano hoy?

En caso de que tu número coincida con los resultados del Sinuano, es importante seguir una serie de pasos para reclamar el premio de forma segura:

Conserva el tiquete original : Debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni humedad.

: Debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni humedad. Verificación de identidad : Acude con tu cédula de ciudadanía original a un punto autorizado.

: Acude con tu cédula de ciudadanía original a un punto autorizado. Cobro del premio: Los premios menores se entregan de forma inmediata. Si el valor supera las 48 UVT, el cobro debe hacerse en sedes principales y se aplica una retención del 20% por ganancia ocasional.

Jugar al Sinuano de manera legal no solo garantiza la seguridad del jugador, sino que también contribuye con recursos al sistema de salud en Colombia.