Esposa de Lavandeira celebra su regreso a Alianza con emotiva publicación - FOTO

Tras su breve paso por FBC Melgar, Alianza Lima decidió fichar a Pablo Lavandeira para toda la temporada del 2025. Esta noticia no solo alegró a miles de hinchas, sino también a su esposa Pamela Barón , quien no dudó en dedicarle tiernas palabras en su cuenta de Instagram. ¿qué dijo?

Pamela Barón dedicó tiernas palabras a su esposo | Foto: Instagram

"Hice una carrera universitaria, estudié Administración y negocios internacionales, terminé la carrera y me recibí como bachiller, hice una especialización en Aduanas acá en Lima que realmente era lo que me motivaba. Me gusta mucho aduanas, me gusta mucho el tema de desaduanaje y las importaciones, así que hice una especialización en aduanas. (…) hice cinco años de carrera universitaria y uno de especialización", contó a 'Wapa', la pareja de Pablo Lavandeira.