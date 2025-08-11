Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto | Predicciones de Josie Diez Canseco
Lee el horóscopo de Josie Diez Canseco, reconocida por la precisión de sus predicciones en el amor, el dinero y la salud. Aquí los mejores consejos.
El horóscopo de la astróloga Josie Diez Canseco suele ofrecer predicciones para todos los aspectos de la vida y hoy, martes 12 de agosto, no es la excepción. A continuación, la astróloga revela qué le depara el destino a cada signo del zodiaco, así como su número de la suerte. Sin más preámbulos, resuelve tus dudas.
Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un encuentro hará resurgir emociones del pasado poniendo a prueba tu vida afectiva actual. Hoy tendrás que hacer cambios de último momento para evitar retrasos.
- Número de suerte, 5.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu soledad terminará, entras a una etapa en la que brillarás y llamarás la atención. Un compañero te confiará sus preocupaciones, tus consejos le ayudarán mucho.
- Número de suerte, 11.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Vives una etapa de amor y tranquilidad en tu vida amorosa. Cuida mucho tus palabras cuando opines sobre el trabajo de los demás, con tacto manifiesta tus desacuerdos.
- Número de suerte, 14.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El camino más rápido para la reconciliación es el diálogo, evita los celos. Estás equivocando la forma de plantear tus proyectos, cuida cada detalle y te irá bien.
- Número de suerte, 21.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No dejes escapar el amor por orgullo, lucha por lo que quieres. Tus planes laborales están bien encaminados, sigue actuando con prudencia para concretarlos.
- Número de suerte, 19.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El buen momento sentimental que vives continuará, hoy será un día de sorpresas. No te cierres en tus ideas, escucha a personas con más experiencia en lo laboral.
- Número de suerte, 16.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tus problemas afectivos no se resuelven porque no sabes escuchar, cambia de actitud. Momento positivo para trabajar en tus nuevas ideas y buscar mejoras laborales.
- Número de suerte, 9.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Más cerca de lo que imaginas está el amor esperando una oportunidad para entrar en tu vida. Laboralmente hoy debes estar más atento, se te presentarán oportunidades.
- Número de suerte, 14.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Las vivencias te han dejado experiencias, te alejaras de esa persona que te atrae. Estarás lleno de ideas, que te permitirán solucionar problemas en tu trabajo.
- Número de suerte, 7.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de mal humor y no tendrás paciencia con las quejas del ser amado. Hoy lograrás que una persona con autoridad y poder de decisión dentro de tu trabajo te apoye.
- Número de suerte, 5.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sientes seguro de lo que quieres, a partir de hoy tu vida afectiva será más sólida. Laboralmente, tu actitud positiva te ayudará a sobrellevar los imprevistos.
- Número de suerte, 20.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy mostrarás tendencia a querer dominar al ser amado, trata de controlarte. A pesar de tu empeño las cosas se complican en tu trabajo, no te desesperes, ten calma.
- Número de suerte, 2.
