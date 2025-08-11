Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto | Predicciones de Josie Diez Canseco

El horóscopo de la astróloga Josie Diez Canseco suele ofrecer predicciones para todos los aspectos de la vida y hoy, martes 12 de agosto, no es la excepción. A continuación, la astróloga revela qué le depara el destino a cada signo del zodiaco, así como su número de la suerte. Sin más preámbulos, resuelve tus dudas.

PUEDES VER: Horóscopo y predicciones del lunes 11 de agosto

Horóscopo de hoy, martes 12 de agosto

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un encuentro hará resurgir emociones del pasado poniendo a prueba tu vida afectiva actual. Hoy tendrás que hacer cambios de último momento para evitar retrasos.

Número de suerte, 5.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu soledad terminará, entras a una etapa en la que brillarás y llamarás la atención. Un compañero te confiará sus preocupaciones, tus consejos le ayudarán mucho.

Número de suerte, 11.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Vives una etapa de amor y tranquilidad en tu vida amorosa. Cuida mucho tus palabras cuando opines sobre el trabajo de los demás, con tacto manifiesta tus desacuerdos.

Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: El camino más rápido para la reconciliación es el diálogo, evita los celos. Estás equivocando la forma de plantear tus proyectos, cuida cada detalle y te irá bien.

Número de suerte, 21.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No dejes escapar el amor por orgullo, lucha por lo que quieres. Tus planes laborales están bien encaminados, sigue actuando con prudencia para concretarlos.

Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El buen momento sentimental que vives continuará, hoy será un día de sorpresas. No te cierres en tus ideas, escucha a personas con más experiencia en lo laboral.

Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tus problemas afectivos no se resuelven porque no sabes escuchar, cambia de actitud. Momento positivo para trabajar en tus nuevas ideas y buscar mejoras laborales.

Número de suerte, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Más cerca de lo que imaginas está el amor esperando una oportunidad para entrar en tu vida. Laboralmente hoy debes estar más atento, se te presentarán oportunidades.

Número de suerte, 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Las vivencias te han dejado experiencias, te alejaras de esa persona que te atrae. Estarás lleno de ideas, que te permitirán solucionar problemas en tu trabajo.

Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Estarás de mal humor y no tendrás paciencia con las quejas del ser amado. Hoy lograrás que una persona con autoridad y poder de decisión dentro de tu trabajo te apoye.

Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te sientes seguro de lo que quieres, a partir de hoy tu vida afectiva será más sólida. Laboralmente, tu actitud positiva te ayudará a sobrellevar los imprevistos.

Número de suerte, 20.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy mostrarás tendencia a querer dominar al ser amado, trata de controlarte. A pesar de tu empeño las cosas se complican en tu trabajo, no te desesperes, ten calma.