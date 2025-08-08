- Hoy:
Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto: predicciones de Josie Diez Canseco
Conoce qué te espera en el amor, el trabajo y la salud este sábado 9 de agosto, según el horóscopo diario de la astróloga Josie Diez Canseco.
Hoy, sábado 9 de agosto de 2025, Josie Diez Canseco comparte su horóscopo diario con recomendaciones para que tomes mejores decisiones y fluyas con la energía de los astros. La experta en astrología revela lo que cada signo debe tener en cuenta para vivir el día con mayor equilibrio y armonía.
Desde oportunidades sentimentales hasta advertencias laborales, los signos del zodiaco recibirán mensajes importantes del universo. Revisa tu predicción y empieza el fin de semana alineado con tu energía astral.
Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto de 2025
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Dejas de actuar impulsivamente y le das mayor importancia a las palabras de tu pareja, hoy te olvidas de tu orgullo y te disculpas, terminarán tus penas.
- Número de suerte, 3.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Oirás las palabras que esperabas de esa persona especial y te sentirás feliz y enamorado, una nueva etapa empieza en tu vida.
- Número de suerte, 11.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Postergarás decisiones importantes hasta tener claro lo que te conviene hacer, hoy disfrutarás de la compañía de tu pareja sin dejar que nada interfiera.
- Número de suerte, 21.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás romántico y soñador, hoy te pones en contacto con alguien que aún recuerdas, el volver a verlo te alegrará el día y alimentará tus ilusiones.
- Número de suerte, 8.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Terminan tus penas sentimentales, hoy te reconciliarás, no comentes tus asuntos personales, una indiscreción podría causarte problemas.
- Número de suerte, 20.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Dejas de esperar a que esa persona cambie, hoy haces nuevas amistades, estarás más positivo y con nuevas perspectivas para tu vida sentimental.
- Número de suerte, 14.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Te estás dejando impresionar por el fuerte carácter de la persona que te atrae, atrévete y háblale de tus sentimientos, hoy conocerás su lado tierno.
- Número de suerte, 5.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Trata de ser más responsable con lo que ofrezcas, tu pareja te reclamará por promesas incumplidas y te verás en apuros, hoy puedes darle momentos de mucha felicidad.
- Número de suerte, 10.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estas muy emotivo y sensible, tu pareja lo intuirá, te llenará de ternura y regalos agradables, hoy disfrutarás de un día tranquilo.
- Número de suerte, 17.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu camino sentimental está despejado, todo marchará de maravillas, hoy podrías decidirte por un compromiso formal.
- Número de suerte, 2.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Serás directo y abordarás temas que te preocupan, hoy se aclaran las dudas que provocaban conflictos en tu relación afectiva.
- Número de suerte, 1.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Recibirás unasorpresa que no dejará dudas de que esa persona realmente te ama, tu interés en el ser amado será cada vez más grande.
- Número de suerte, 15.