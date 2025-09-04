- Hoy:
Dandadan: fecha, hora y dónde ver el episodio 11 de la temporada 2
La segunda temporada de Dandadan es todo un éxito y es por ello que los fans están esperando ver el enfrentamiento entre Okarun y el kaiju gigante.
Finalmente Okarun logró derrotar al 'Mal de Ojo' y liberar a Jiji de esta posesión que lo descontroló. Sin embargo, luego de reconstruir la casa de Momo Ayase, un nuevo arco inicia en Dandadan y tendrá como enemigo a un kaiju gigante.
Tal como se vio en el episodio 10, Okarun conocerá a Kinta Sakata, un personaje que dará mucho que hablar en lo que queda de segunda temporada. Y es que una bola dorada aparece y encierra una poderosa fuerza oculta.
Esta bola dorada era en realidad una especie de dinosaurio, el cual fue atacado por Okarun con todas sus fuerzas. Sin embargo, este ser se ha convertido en algo enorme y en el capítulo 11 de Dandadan se verá el resultado de este enfrentamiento.
¿Cuándo se estrenará el capítulo 11 de la Temporada 2 de Dandadan?
Antes que nada, debes saber que Dandadan es una serie de Netflix y la puedes ver en estreno si tienes una suscripción activa en este servicio de streaming.
El capítulo 11 de la Temporada 2 de Dandadan se estrenará el jueves 11 de septiembre por Netflix y Crunchyroll. Te dejamos el horario por país.
- 18:00 en España.
- 10:00 am en México.
- 11:00 am en Colombia.
- 12:00 pm en Venezuela.
- 12:00 pm en Perú.
- 12:00 pm en Chile.
- 13:00 en Argentina.
