Códigos secretos de Netflix: qué pasa si escribo 1255 y 67879
Existen miles de códigos que se pueden usar en Netflix para acceder a contenido oculto según las preferencias de cada usuario. Conoce de qué se trata.
Acceder a todo el contenido o catálogo de Netflix puede resultar una tarea difícil para quienes no tienen mucho tiempo de explorar por la plataforma o no seguir recomendaciones. Por ello, para agilizar la búsqueda, existe una lista de códigos que te permitirá acceder a un contenido exclusivo y secreto en la aplicación, ya sea desde la versión móvil o web.
Códigos secretos de Netflix: qué es 1255 y 67879
Netflix es una de las plataformas digitales que alberga miles de series, documentales, películas y más, en su plataforma. Sin embargo, son varios títulos que los usuarios desconocen porque el sistema prioriza las recomendaciones según el algoritmo de búsquedas o contenido visualizado en cada cuenta.
Para evitar limitar la visibilidad de una gran variedad de contenido en todos los idiomas, se cuenta con categorías ocultas donde se encontrarán series, películas o documentales de manera más directa.
En este caso, al escribir el código "67879" en la aplicación de Netflix, se tendrá acceso a series coreanas en la pantalla principal y completa en la versión web o móvil. Al colocar el código "1255" en la sección de búsquedas, se podrá visualizar todo el contenido relacionado al cine dramático romántico.Códigos para usar en Netflix. | Foto: Captura
Para revisar todos los códigos disponibles de manera actualizada en Netflix, puedes ingresar a este ENLACE y echarle un vistazo a la lista completa. Encontrarás categorías como, animé, musicales, películas extranjeras, ciencia ficción, dramas, terror, fantasía y más
