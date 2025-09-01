0

Códigos secretos de Netflix: qué pasa si escribo 1255 y 67879

Existen miles de códigos que se pueden usar en Netflix para acceder a contenido oculto según las preferencias de cada usuario. Conoce de qué se trata.

Jasmin Huaman
Códigos secretos para usar en Netflix.
Códigos secretos para usar en Netflix. | Foto: Composición Líbero
Acceder a todo el contenido o catálogo de Netflix puede resultar una tarea difícil para quienes no tienen mucho tiempo de explorar por la plataforma o no seguir recomendaciones. Por ello, para agilizar la búsqueda, existe una lista de códigos que te permitirá acceder a un contenido exclusivo y secreto en la aplicación, ya sea desde la versión móvil o web.

Códigos secretos de Netflix: qué es 1255 y 67879

Netflix es una de las plataformas digitales que alberga miles de series, documentales, películas y más, en su plataforma. Sin embargo, son varios títulos que los usuarios desconocen porque el sistema prioriza las recomendaciones según el algoritmo de búsquedas o contenido visualizado en cada cuenta.

Para evitar limitar la visibilidad de una gran variedad de contenido en todos los idiomas, se cuenta con categorías ocultas donde se encontrarán series, películas o documentales de manera más directa.

En este caso, al escribir el código "67879" en la aplicación de Netflix, se tendrá acceso a series coreanas en la pantalla principal y completa en la versión web o móvil. Al colocar el código "1255" en la sección de búsquedas, se podrá visualizar todo el contenido relacionado al cine dramático romántico.

Códigos para usar en Netflix. | Foto: Captura

Para revisar todos los códigos disponibles de manera actualizada en Netflix, puedes ingresar a este ENLACE y echarle un vistazo a la lista completa. Encontrarás categorías como, animé, musicales, películas extranjeras, ciencia ficción, dramas, terror, fantasía y más

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

