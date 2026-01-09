Alianza Lima remece el mercado y anuncia fichaje de defensa de la selección peruana: "Con todo"

Alianza Lima tiene como objetivo principal poder destacar en la Liga 1, por lo que ha conformado un plantel de primer nivel. Del mismo modo, la escuadra blanquiazul no descuida sus otras disciplinas como la Liga Femenina, donde apunta a conseguir el tricampeonato. En medio de ello, el club anunció la llegada de una figura de la selección peruana.

PUEDES VER: Pablo Guede elogió a figura de más de medio millón durante la pretemporada de Alianza Lima

Alianza Lima anuncia fichaje de defensa de la selección peruana

La delegación femenina de Alianza Lima ya se prepara para el inicio de la pretemporada con la mira puesta en tener un rol protagónico y pelear por el título de la Liga Femenina 2026. En ese marco, el club anunció la incorporación de la defensora Odalys Rivas, quien militó en Flamengo FBC durante la última temporada.

"¡Bienvenida a las bicampeonas! ¡Con todo, Odalys!", fue el mensaje que compartió la institución en sus canales oficiales para darle la bienvenida a la zaguera de 28 años, en un anuncio que generó expectativa entre la hinchada.

Odalys Rivas es nueva jugadora de Alianza Lima.

Con esta contratación, las ‘íntimas’ suman a una futbolista de jerarquía y continúan reforzando su plantel de cara al nuevo curso. Odalys Rivas es especialmente recordada por su destacado paso por Carlos A. Mannucci, donde se consolidó como una de las figuras del equipo.

Odalys Rivas fue convocada a la selección peruana

Durante su etapa en el cuadro trujillano, Odalys Rivas recibió varios llamados a la selección peruana y logró debutar con la absoluta en la Copa América 2018, torneo en el que la ‘Bicolor’ cayó por 3-0 ante Paraguay.

Asimismo, ese mismo año integró el plantel titular de la selección Sub-20 que disputó el Sudamericano de la categoría, certamen en el que disputó cuatro encuentros. Sin embargo, la participación no fue la esperada, ya que el equipo no consiguió victorias y quedó eliminado de manera prematura.

Fichajes de Alianza Lima 2026

Con el fichaje de Gladys Rivas, la escuadra victoriana suma un nuevo fichaje a su plantel y se une a Geraldine Cardona y Karla López. Del mismo modo, el club también aseguró las renovaciones de Neidy Romero, Heidy Padilla, Yomira Tacilla y Emily Flores.