Dejó Alianza Lima y ahora firmó por club campeón de la Copa Sudamericana: "Préstamo"

Alianza Lima ha tenido a grandes futbolistas dentro de su plantilla, sin embargo, no lograron mostrar su mejor rendimiento debido a las pocas oportunidades en el primer equipo. Ese es el caso de Renzo Salazar que tras llegar a Sport Boys ahora asumirá un nuevo reto en Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana.

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Futbolista se fue de Alianza Lima y ahora firmó por club campeón de la Copa Sudamericana

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, Boys decidió prestar los servicios de Salazar a Cienciano por toda la temporada 2026 con la posibilidad de retornar a mitad de año.

“Sport Boys cede a Renzo Salazar a préstamo en Cienciano por todo el 2026. Existe la posibilidad que a mitad de año pueda retornar”, informó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter).

Renato Salazar, ex Alianza Lima y Sport Boys, es nuevo futbolista de Cienciano tras préstamo

Cabe mencionar que Renzo Salazar anteriormente fue futbolista de la reserva de Alianza Lima, luego tuvo paso por las divisiones menores de Sport Boys y después dio el salto al primer plantel.

Ahora, tras tres años desde su llegada al equipo principal del cuadro del Callao, el club decidió por prestarlo a Cienciano para que juegue la Liga 1 2026 en Cusco.

Es importante decir que Salazar cuenta con un contrato vigente con Sport Boys hasta el 31 de diciembre de 2027 y actualmente tiene un valor de mercado en 275 mil euros.

Renzo Salazar jugó en Alianza Lima

Renzo Salazar es un lateral derecho de 22 años que inició su carrera en la reserva de Alianza Lima, por lo que no cuenta con partidos oficiales en el primer equipo del club blanquiazul. Además, tras pocas oportunidades, decidió fichar por Sport Boys en 2022.

Cienciano salió campeón de la Copa Sudamericana

Cienciano salió campeón de la Copa Sudamericana

En diciembre de 2023, Cienciano logró jugar la gran final de la Copa Sudamericana en un duelo de ida y vuelta ante River Plate. Tras empatar el primer choque 3-3, y en el segundo partido, el cuadro del Cusco venció 1-0, por lo que pudo celebrar tremenda hazaña desde el Estadio de la UNSA, Arequipa.