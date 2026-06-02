Javier Rabanal, ex Universitario, suena en club de Liga 1 como su nuevo técnico: "Candidato"

Javier Rabanal se despidió de Universitario de Deportes, sin embargo su presencia no se habría del todo de la Liga 1, ya que un club peruano lo tiene como una de las primordiales opciones para que sea su nuevo técnico de cara al Torneo Clausura 2026: estamos hablando de Cusco FC.

Javier Rabanal, ex Universitario de Deportes, interesa a club de Liga 1 como su nuevo técnico

Según informó el periodista Kevin Pacheco, Rabanal aparece en la órbita de Cusco FC como uno de los entrenadores con mayores opciones de asumir la dirección técnica del club, pues ya le hicieron llegar un ofrecimiento para el Clausura.

“Cusco FC quiere como entrenador a Javier Rabanal. Directiva cusqueña se contactó con el entorno del entrenador español para ofrecerle la dirección técnica y así vuelva al fútbol peruano luego de su paso por Universitario. Es el candidato principal de la dirigencia”, informó el comunicador.

Cusco FC desea a Javier Rabanal como su nuevo técnico de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Cabe mencionar que actualmente, Javier Rabanal se encuentra sin club luego de su paso por Universitario de Deportes por lo que todo dependerá de él mismo para firmar o rechazar la oferta del cuadro cusqueño para que nuevamente forme parte de la Liga 1.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en Universitario?

Rabanal llegó a Universitario a inicios de 2026 como su flamante técnico, en reemplazo de Jorge Fossati, por lo que tuvo que disputar el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. A nivel nacional, el técnico español disputó 10 partidos en la Liga 1, con cinco triunfos, tres empates y dos derrotas. Asimismo, en la competición internacional, solo logró una igualdad y una derrota.

Clubes de Javier Rabanal como técnico