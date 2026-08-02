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ALERTA MÁXIMA en Walmart y Amazon: RETIRAN del mercado 1,5 millones de estos productos; dejaron 350 heridos y un fallecido
Se anunció el retiro del mercado de 1,5 millones de dispositivos de calefacción que fueron comercializados a través de Amazon y Walmart. ¿Cuál fue el motivo?
Aviso importante: más de 1,5 millones de calentadores de manos recargables han sido retirados del mercado, incluyendo aquellos vendidos en Amazon, Walmart y otros destacados minoristas en línea. Cabe resaltar que esta decisión se tomó tras recibir más de mil reportes sobre el sobrecalentamiento de los dispositivos, lo que resultó en cientos de personas heridas y, lamentablemente, un deceso.
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Retiran Walmart y Amazon 1,5 millones de estos productos; dejaron 350 heridos y un fallecido
Mass Live compartió más detalles sobre la última decisión que tomó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU.: el 30 de julio de 2026 se anunció el retiro del mercado de calentadores de manos recargables de la marca OCOOPA, debido a riesgos de sobrecalentamiento que pueden provocar incendios y quemaduras.
Retiran Walmart y Amazon 1,5 millones de estos productos; dejaron 350 heridos y un fallecido.
Shenzhen Street Cat Technology Co., que opera como OCOOPA Direct, ha recibido 1.480 reportes sobre este problema, que ha dejado como resultado 15 incendios y 350 lesiones. Asimismo, se ha vinculado un caso fatal a este defecto, el de un consumidor de 83 años en San Diego, California, quien perdió la vida en febrero de 2026.
Estos calentadores, fabricados en China, fueron adquiridos en línea a través de plataformas como Amazon.com, Walmart.com y Ocoopa.com, y estuvieron disponibles desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2026, con precios que variaban entre 15 y 60 dólares.
Los dispositivos afectados presentan una batería de iones de litio, un puerto de carga USB-C y luces indicadoras LED, con el nombre OCOOPA impreso en la parte superior. Los números de modelo implicados en el retiro son: UT3053, UT3056, ZLS-118, ZLS-118S, ZLS-118D, H01 y H01(PD).
¿Habrá reembolso para los que compraron el producto? AQUÍ las recomendaciones
Las personas que tengan en su poder los calentadores de manos que han sido retirados del mercado deben dejar de usarlos de inmediato y contactar a OCOOPA Direct para solicitar un reembolso completo. Este reembolso se podrá recibir a través de una tarjeta de regalo de la empresa o mediante la devolución al método de pago original.
Para gestionar el reembolso, los consumidores deben marcar el calentador de manos con la frase “RETIRADO DEL MERCADO” utilizando un marcador permanente. Luego, es necesario enviar una fotografía que muestre la marca, el número de modelo y el número de lote de tres dígitos del producto a la página web de la empresa destinada al retiro.
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