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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: "Mamá, ayúdame", gritó un joven al ser DETENIDO por ICE en Glendale
La detención de un joven durante un operativo de ICE en Glendale generó conmoción tras difundirse un video que muestra la desesperación de su madre.
Un operativo migratorio en Glendale, California, generó preocupación entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos luego de que un video mostrara el arresto de un joven por agentes del ICE frente a su madre. Las imágenes, difundidas por N+ Univision, evidenciaron la angustia de la familia y reavivaron el debate sobre las detenciones de inmigrantes indocumentados en el país.
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Operativo de ICE en Glendale: video muestra la angustia de una madre durante la detención de su hijo
El operativo ocurrió alrededor de las 11:20 a. m. en Glenoaks Boulevard, donde varios agentes federales intervinieron al joven y procedieron con su detención, mientras su madre intentaba evitar el arresto. En el video del momento se escucha al detenido decir: "Mamá, métase, porque irán por usted", mientras la mujer pedía ayuda desesperadamente. De acuerdo con N+ Univision, el hecho generó sorpresa entre los residentes de la zona, quienes aseguraron que nunca habían presenciado un despliegue similar en el lugar.
La cadena también informó que organizaciones comunitarias señalaron que existían reportes sobre operativos migratorios en la zona. Sin embargo, autoridades de Glendale indicaron a N+ Univision que la ciudad no tenía conocimiento previo del operativo y que la Policía local no participó en la detención.
Inmigrantes detenidos por ICE en Glendale generan preocupación entre residentes
El video se viralizó rápidamente y volvió a poner el foco sobre los inmigrantes detenidos durante los operativos de ICE en California. Residentes de Glendale expresaron su preocupación por la forma en que se llevó a cabo el arresto y por el impacto que este tipo de intervenciones tiene en las familias migrantes.
Durante la cobertura, N+ Univision recordó que las personas pueden grabar un operativo migratorio, siempre que no interfieran con el trabajo de los agentes. Un abogado consultado por la cadena explicó que es importante mantener una distancia prudente y evitar cualquier acción que pueda ser considerada una obstrucción durante una detención.
El caso de la detención de un joven por ICE en Glendale continúa generando reacciones entre organizaciones de apoyo a inmigrantes en Estados Unidos, especialmente por las escenas de angustia captadas en video, donde se observa a una madre pidiendo ayuda mientras su hijo era trasladado por agentes federales.
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