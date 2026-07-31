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Sporting Cristal anunció la salida de importante miembro en medio del Clausura 2026: "Acuerdo"

Sporting Cristal hizo oficial la salida inminente de un importante integrante del club celeste en medio del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Sporting Cristal hizo oficial la salida de integrante en medio del Torneo Clausura 2026
Sporting Cristal hizo oficial la salida de integrante en medio del Torneo Clausura 2026 | Foto: Sporting Cristal
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Sporting Cristal continúa activo en el mercado de fichajes y, en plena antesala del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, confirmó la salida de un integrante importante de la institución: estamos hablando de Gustavo Zevallos, ahora ex director de fútbol.

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Sporting Cristal hizo oficial la salida de integrante en medio del Torneo Clausura 2026

Cristal anunció oficialmente la salida de Gustavo Zevallos como director de Fútbol Profesional, poniendo fin a su etapa dentro de la institución celeste. La decisión fue adoptada de mutuo acuerdo entre ambas partes, según informó el club mediante un comunicado.

A través de sus canales oficiales, la institución rimense confirmó que el vínculo con Zevallos llegó a su fin, marcando un nuevo cambio en la estructura deportiva del primer equipo. Por el momento, Sporting Cristal no ha revelado quién asumirá el cargo de manera definitiva.

Sporting Cristal anunció la salida de Gustavo Zevallos como Director de Fútbol

Sporting Cristal anunció la salida de Gustavo Zevallos como Director de Fútbol

En el pronunciamiento, el club aprovechó para reconocer la labor realizada por el dirigente durante su permanencia en La Florida, resaltando su profesionalismo, compromiso y dedicación en las funciones que desempeñó al frente del área deportiva.

“El Club Sporting Cristal informa que, de común acuerdo con Gustavo Zevallos, se ha dado por concluida su etapa como Director de Fútbol Profesional de nuestra institución. Agradecemos a Gustavo por el trabajo realizado durante su permanencia en el Club, así como por su profesionalismo, compromiso y dedicación en el desempeño de sus funciones”, se puede leer en el comunicado.

Con esta decisión, Sporting Cristal inicia una nueva etapa en su planificación deportiva y se espera que en los próximos días la directiva anuncie quién será el encargado de liderar el proyecto futbolístico del conjunto celeste.

Bajas de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026

  • Diego Otoya
  • Felipe Vizeu
  • Alejandro Pósito
  • Gustavo Cazonatti
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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