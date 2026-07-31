Dejó Sporting Cristal y ahora es presentado por todo lo alto en club internacional: "Promesas"

Sporting Cristal es uno de los clubes que dio de qué hablar en este mercado de pases 2026. No solo se revelaron algunas incorporaciones al primer equipo, sino también ciertas salidas que impactaron a los hinchas. Justamente, un delantero dejó al plantel del Rímac en busca de nuevos desafíos, por lo que ahora este elenco le dio palabras de elogios por su reciente llegada.

Futbolista dejó Sporting Cristal y ahora es presentado en nuevo club internacional

Nos referimos a Diego Otoya, delantero de Sporting Cristal de 21 años que no logró consolidarse en el primer equipo. El atacante fue cedido a Monterey Bay FC de la Segunda División de Estados Unidos, por lo que esta escuadra lo presentó por todo lo alto al catalogarlo como una de las jóvenes promesas del fútbol peruano.

Por si fuera poco, destacan toda su trayectoria en Liga 1, torneos norteamericanos y presencias en las divisiones menores de la selección peruana. Esperan que aporte lo mejor de sí en busca de buenos resultados a lo largo de la temporada. El jugador ya se unirá a los entrenamientos del equipo y permanecerá ahí hasta junio del 2027.

"Ha llegado un nuevo delantero. El internacional juvenil peruano Diego Otoya, una de las jóvenes promesas ofensivas más destacadas de Perú, se une al Monterey Bay FC tras competir en la Liga 1 peruana, desarrollarse en la MLS NEXT Pro y representar a Perú en las categorías Sub-17 y Sub-20. ¡Bienvenido a Monterey Bay!", se lee en la publicación del cuadro norteamericano.

Diego Otoya fue presentado en Monterey Bay FC de la Segunda División de Estados Unidos.

Como se conoce, Diego Otoya era uno de los jugadores que pertenecía al primer equipo de Sporting Cristal desde hace varias temporadas, pero no logró tener presencia con ninguno de los comandos técnicos que tuvo el plantel celeste. De hecho, jugó cotejos de la Copa de la Liga a mediados de 2026, pero no convenció del todo a Roberto Mosquera.

Valor de mercado de Diego Otoya

Según el portal Transfermarkt, Diego Otoya tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 21 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2023 con camiseta de Sporting Cristal, en el que tuvo una cifra de 200 mil euros.