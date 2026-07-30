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Roberto Mosquera y su curioso análisis tras la eliminación de Sporting Cristal: "Pasamos la prueba"
El entrenador de Sporting Cristal señaló que el marcador no refleja lo que hicieron realmente en la cancha y ahora deberán enfocarse en la Liga 1.
Sporting Cristal cayó 1-0 ante Red Bull Bragantino y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026. Tras igualar a cero en suelo peruano, los celestes viajaron a Brasil con la ilusión de poder avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, en tan solo cuatro minutos sufrieron la expulsión de Martín Távara y el gol de Pedro Henrique y quedaron sin chances de competir a nivel internacional.
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A su llegada a la capital, el entrenador Roberto Mosquera fue consultado sobre la eliminación y dejó un curioso análisis, pues para él, su equipo compitió bien y el marcador no refleja lo que mostraron en el campo.
¿Qué dijo Roberto Mosquera sobre la eliminación de Sporting Cristal?
“Nos tocó un equipo con un nivel alto. Creo que pasamos la prueba, pero no el marcador. El marcador no dice realmente lo que pasó”, empezó diciendo el estratega a los medios de prensa. Luego, señaló que tras esta eliminación, ahora deberán enfocarse en el torneo local.
“Pero, ya pasé por esto y ahora nos vamos a dedicar al torneo local que es la razón por la cual he venido. No es que no me interese la Copa Sudamericana, sino que había un rival duro y todos lo sabemos. Pero creo que estuvimos a la altura del partido, creo que cualquier peruano que haya visto el partido, sabe que hicimos lo que teníamos que hacer”, señaló.
Luego, añadió: “Defendimos cuando teníamos que defender, perdimos dos goles también”. Sobre este último punto, Roberto Mosquera enfatizó que tienen un problema en la definición, pero que se siente bien porque están creando bastantes ocasiones de gol y estaría preocupado si es que no las tuvieran.
“Tenemos una deuda en definición, pero jugando cada tres días, los trabajos de definición son duros, arduos. Eso no se permite en la parte física antes de jugar cada tres días. Ahora tendremos tiempo para jugar eso. Una cosa es no tener ocasiones de gol y otra es fallar goles. Ahora tenemos oportunidades y las estamos fallando. Toca mejorar eso”, finalizó.
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