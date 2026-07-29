Piero Quispe es el flamante refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura. Los merengues confirmaron la vuelta de la 'Joya' tras su paso por el fútbol mexicano y australiano con el objetivo de que pueda volver a su mejor condición física y los ayude a conseguir el tetracampeonato nacional.

En ese sentido, el entrenador Héctor Cúper fue consultado sobre el fichaje de Piero Quispe y si bien señaló que espera que se encuentre en la mejor forma posible, advirtió que necesita una preparación previa para que podamos verlo jugar nuevamente con la camiseta crema.

"Piero Quispe va a sumar y esperemos que esté de la mejor manera posible. Lo que pasa es que necesita una preparación previa", declaró el entrenador de Universitario en diálogo con Movistar Deportes al salir del entrenamiento en Campo Mar.

Otro de los que se pronunció acerca de la llegada de Piero Quispe fue Jairo Concha. Para el volante merengue, 'Pierito' es un buen jugador y espera que le vaya bien en Universitario: "La verdad es un buen jugador, pero veremos. Todavía falta su primer entrenamiento y esperemos que le vaya muy bien, como queremos todos los hinchas de la 'U'".

Finalmente, señaló que si le va bien a Quispe, entonces le irá bien a Universitario: "Lo que queremos todos es que nos vaya bien al equipo y que se nos dé este Clausura porque es importante conseguir el objetivo".

¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1 2026?

El siguiente partido de Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura será ante Cienciano el domingo 2 de agosto desde las 6.30 p. m. en el Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de L1 Max y L1 Play.