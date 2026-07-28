ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Texas: INQUIETANTE HALLAZGO a solo unos pasos de una conocida tienda desconcierta a todos

Las autoridades investigan el hallazgo del cadáver de un hombre localizado en una zona con vegetación cercana a un Walmart en Texas, un hecho que generó sorpresa entre residentes y clientes del establecimiento. El descubrimiento ocurrió la tarde del domingo y, hasta el momento, la Policía informó que no hay indicios de que se trate de un crimen.

Se ha solicitado la práctica de una autopsia.

Hallan cadáver cerca de un Walmart en Texas, según la policía

El cuerpo fue encontrado en un área cubierta de hierba cercana a la tienda Walmart ubicada en el cruce de Loop 323 y la carretera estatal 64, en la ciudad de Tyler, Texas, según informó Andy Erbaugh, portavoz del Departamento de Policía de Tyler.

La información fue difundida por WMTV 15 News, fuente principal del reporte, que señaló que las autoridades no consideran inicialmente que el caso esté relacionado con un acto delictivo. El hallazgo del cadáver en las inmediaciones de un Walmart en Texas llamó la atención debido a la cercanía con una zona comercial concurrida.

Investigación continúa tras misterioso hallazgo en Walmart de EE. UU.

Las autoridades ordenaron la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento y obtener más detalles sobre las circunstancias que rodean el caso. Por ahora, no se han revelado datos adicionales sobre la identidad del hombre encontrado. El suceso ocurre en un contexto en el que los reportes de seguridad en establecimientos comerciales de Estados Unidos suelen generar interés público, especialmente cuando involucran hechos inesperados cerca de grandes cadenas como Walmart.

Mientras avanza la investigación, la Policía de Tyler mantiene abierta la recopilación de información para esclarecer lo ocurrido y espera los resultados oficiales de la autopsia antes de emitir nuevas declaraciones.