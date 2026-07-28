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Alianza Lima y su fuerte postura tras buscar el fichaje de Pedro Gallese: “Podría haber novedades…”

Se dieron detalles sobre el futuro del arco de Alianza Lima para este Torneo Clausura de la Liga 1. ¿Llegará Gallese? Conoce los detalles aquí.

Antonio Vidal
Alianza Lima y su fuerte postura tras buscar el fichaje de Pedro Gallese. Foto: composición Líbero
Alianza Lima y su fuerte postura tras buscar el fichaje de Pedro Gallese. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima buscaba a Pedro Gallese como flamante refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1, luego de la salida de Guillermo Viscarra, el elenco blanquiazul se interesó por el portero de Deportivo Cali, con la intención de que Alejandro Duarte tenga un rival de peso en la portería blanquiazul. Es en este sentido que se dio a conocer detalles sobre el futuro en el arco del cuadro íntimo.

De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, durante la transmisión del programa 'L1 Max', el fichaje de Gallese se encuentra totalmente descartado, esto debido al contrato vigente que mantiene el 'Pulpo'. A pesar de esto, Alianza buscará otra opción en el arco, por lo que en los próximos días se esperan novedades.

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"No podemos contar muchos detalles, pero del lado de Alianza Lima podrían haber novedades en el arco.  pero no podemos dar mucha información porque aún no está del todo confirmada. Sin embargo, en los próximos días podría haber novedades sobre el arquero que llegaría a Alianza".

"Va a llegar uno, sí. Alianza sigue buscando arquero. Lo de Pedro Gallese ya está descartado. De hecho, lo comentamos acá: era muy difícil que Pedro Gallese llegará, por más que Alianza lo haya seguido buscando y lo quisiera. Seguramente más adelante podría darse, pero siempre fue complicado porque tiene contrato con Deportivo Cali por un año y medio más. Entonces faltaba bastante tiempo".

"Además, habló la dirigencia de Cali y también Pedro, por lo que la situación se fue complicando. Pedro no va a llegar, pero seguramente en las próximas horas podría haber novedades con respecto al nombre del posible arquero de Alianza Lima", explicó la periodista deportiva.

Pedro Gallese, Alianza Lima, Deportivo Cali

Pedro Gallese no llegará a Alianza Lima

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción este sábado 1 de agosto, cuando reciba a Alianza Atlético desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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