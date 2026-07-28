Pablo Guede reveló cómo es el diálogo con Franco Navarro en Alianza: “Nos mandamos a la mie…”

Alianza Lima tiene como objetivo ser el ganador del Torneo Clausura de la Liga 1 y demostrar su superioridad ante los demás equipos, por lo que la toma de decisiones dentro del elenco íntimo es muy importante y aquí es donde se desempeñan tres personas muy importantes, Pablo Guede, Franco Navarro, director deportivo y Franco Navarro Jr, gerente deportivo.

Es bajo este contexto, que el entrenador blanquiazul, en una reciente entrevista para L1 Max, habló sobre la relación con los conocidos como ‘los Franco’, señalando que son personas que saben de fútbol, aunque reconoció que para tomar decisiones muchas veces tienen sus diferencias, valorando esto debido a que todos quieren lo mejor para el club.

En su explicación, manifestó que suele conversar con el 'viejo', en referencia a Franco Navarro, considerando que su apoyo es muy fundamental para el bien de Alianza.

"Los Franco son de fútbol. Yo al viejo, como le digo, la verdad es que me veo súper identificado con él cuando hablamos de fútbol. Me puedo poner a hablar de lo que pasa dentro de la cancha y decirle: "Viejo, estoy viendo esto, ¿qué estás viendo?". Él me responde: "Pablo, puede ser esto o esto otro". Después le doy bola o no le doy bola, pero siempre es importante tener ese apoyo o esa respuesta sobre lo que está pasando", fueron las primeras palabras de Guede.

Aquí es donde resaltó que muchas veces discuten y pelean por el tema de fichajes, pero que todo queda ahí. "Es un gran entrenador. Ahora él es director de fútbol, ¿sabes? Siempre existe ese diálogo conmigo. Me siento con él y después con Franquito; entre los tres hablamos del tema de los fichajes, que es cuando más nos tenemos que pelear. Nos peleamos, discutimos, nos mandamos a la mie*** y después nos volvemos a abrazar, porque sabemos que dentro de esas discusiones, de esas calenturas, siempre estamos buscando lo mejor para el equipo y poder cumplir el objetivo, que no es personal, sino hacer lo mejor para el club", finalizó.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción este sábado 1 de agosto, cuando reciba a Alianza Atlético desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

