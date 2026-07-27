Seleccionado chileno se rindió en elogios ante Nicolás Díaz, fichaje de Alianza Lima: "Es un..."
Futbolista que jugó en la selección chilena elogió a Nicolás Díaz, flamante figura de Alianza Lima para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sebastián Díaz llegó a Alianza Lima como su flamante fichaje para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y en medio de ello un seleccionado chileno salió al frente para rendirse en elogios ante el defensor de nacionalidad chilena: estamos hablando de Rodrigo Pérez, quien también tuvo paso por el club blanquiazul.
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Figura de la selección de Chile elogió a Nicolás Díaz, nuevo jugador de Alianza Lima
En conversación con Lalo Archimbaud en su programa 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación, Pérez fue consultado sobre Díaz, quien es su compatriota y acaba de firmar por Alianza por pedido expreso de Pablo Guede de cara al Clausura 2026.
Para el seleccionado chileno y exjugador blanquiazul, el defensor de 27 años es un gran conocido por él, ya que lo vio desde cuando era niño y sobre todo sabe de la calidad que maneja por haber sido formado en una familia llena de futbolistas con gran talento como su padre y hermano.
Rodrigo Pérez, seleccionado chileno, elogió a Nicolás Díaz, nuevo jugador de Alianza Lima
Asimismo, Rodrigo Pérez elogió a Nicolás Díaz por ser un gran zaguero al demostrar habilidad y ser muy inteligente al momento de salir con el balón, dejando en claro que será fundamental en el esquema de Pablo Guede, por lo que será esencial para conseguir el título nacional de la Liga 1 2026.
"Tuve la suerte de jugar con su padre en Cobreloa, lo conozco de niño y me pone contento porque es una familia muy linda y llega a un equipo importante y se juntan dos chilenos", comentó.
"Es un central muy inteligente, un zurdo muy hábil, tiene muy buena salida, muy buen pie y tácticamente es un jugador muy interesante. Creo que le va a servir mucho a Alianza", afirmó.
¿Cuánto tiempo firmó Nicolás Díaz con Alianza Lima?
Nicolás Díaz llegó a Alianza Lima con un contrato hasta julio de 2027, por lo que dispondrá de una temporada para mostrar su nivel en el Torneo Clausura 2026 y el Apertura 2027. El zaguero chileno llega al conjunto blanquiazul como una de las próximas referencias del plantel dirigido por Guede.
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