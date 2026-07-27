Alianza Lima brinda una enorme sorpresa para su fiel hinchada: "En casa..."

¡Atención! Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas alrededor del planeta con una fuerte noticia. Esto luego de que el club tropezara en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 al empatar 2-2 con Comerciantes Unidos en condición de visitante, en un partido con mucha polémica arbitral.

Como se sabe, el plantel blanquiazul quiere salir campeón del fútbol peruano bajo el mando de Pablo Guede, para así acabar con una sequía de tres años sin obtener el título del balompié nacional. En medio de ello, apareció un sensacional dato para los aficionados más fieles.

"¡Vive una experiencia única en casa! En este cierre de julio, conoce cada lugar de nuestro Estadio Alejandro Villanueva y llévate un recuerdo inolvidable con el Tour Blanquiazul", indicó Alianza Lima a través de sus redes sociales. Noticia que generó gran emoción en todo

Alianza Lima y el Tour Blanquiazul.

sus hinchas.

Vale precisar que este emocionante evento incluye una foto impresa, experiencia de realidad virtual y recorrido por el Corazón del Pueblo (Estadio Alejandro Villanueva). Asimismo, puedes comprar tus entradas desde hoy en Joinnus, con horarios desde las 10.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde.

Precios del Tour Blanquiazul