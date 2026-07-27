Nicolás Díaz rotundo tras polémica por penal no cobrado a Alianza Lima: "Malogra el trabajo..."
El defensor de Alianza Lima cuestionó el arbitraje tras el polémico penal no cobrado y aseguró que la decisión afectó el resultado del partido.
Nicolás Díaz, defensa de Alianza Lima, se pronunció tras el empate del cuadro blanquiazul por 2-2 en su visita a Comerciantes Unidos de Cutervo y se sumó a las críticas sobre la actuación del árbitro Augusto Menéndez. En ese sentido, cuestionó la decisión arbitral de no cobrar un penal a favor de los íntimos por una falta en contra de Jairo Vélez en área cutervina.
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¿Qué dijo Nicolás Díaz sobre el penal no cobrado para Alianza Lima?
En declaraciones a la prensa, el flamante fichaje íntimo, quien aún no debuta en la Liga 1, expresó su malestar por las polémicas decisiones de Menéndez y aseguró que este tipo de situaciones perjudican el trabajo precompetitivo que realizan durante la semana antes de afrontar los encuentros.
“Para todos fue penal, pero bueno, son decisiones que toma el árbitro y hay que afrontarlo. Molesta porque para nosotros era penal, puede malograr el trabajo de la semana”, manifestó Díaz, quien además agradeció el apoyo incondicional de la hinchada que se hizo presente en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.
El penal no cobrado para Alianza
La polémica se desató en el minuto 63 del segundo tiempo, cuando Jairo Vélez fue derribado en área de Comerciantes Unidos tras disputar un balón con Alexis Cossio. El defensor impactó su codo con el rostro del aliancista, quien terminó tendido en el campo. Pese a la revisión del VAR, Menéndez decidió que no hubo infracción y ordenó reanudar el compromiso.
Reclamo a la CONAR
Sobre este tema también se pronunció el gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, quien anunció que el club presentará una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la actuación de la terna arbitral encabezada por Menéndez. Asimismo, adelantó que solicitarán los audios del VAR.
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