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Pablo Guede hizo fuerte acusación tras el Alianza Lima vs Comerciantes: "Nos tiraron..."
Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, dio rotunda revelación tras el partido entre Alianza Lima contra Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026.
Pablo Guede sorprendió tras el empate de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura al revelar un incómodo episodio que sufrió el plantel blanquiazul horas antes del encuentro. El entrenador argentino contó que el equipo no pudo descansar con normalidad durante su estadía en Cutervo debido a las constantes bombardas de estruendo registradas durante la madrugada.
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Pablo Guede reveló fuerte acusación tras el Alianza Lima vs Comerciantes por el Torneo Clausura 2026
En conferencia de prensa, Guede explicó que esa situación afectó el descanso de los futbolistas de Alianza, aunque destacó la actitud que mostraron dentro del campo para afrontar un partido exigente tanto por el rival como por las condiciones de la altura. "Creo que el equipo dio la cara en el campo con la altura y sin poder dormir, porque nos tiraron toda la noche bombas de estruendo", declaró.
Pese a este inconveniente, el entrenador blanquiazul evitó poner excusas por el resultado y resaltó el compromiso de sus dirigidos durante los 90 minutos. El estratega valoró el esfuerzo realizado por el plantel, que tuvo que adaptarse a un contexto complicado antes de salir al terreno de juego.
Finalmente, Pablo Guede aseguró que este tipo de situaciones forman parte de las dificultades que el equipo debe afrontar a lo largo de la temporada y dejó claro que su grupo está preparado para responder en cualquier escenario. "Es lo que toca, es lo que hay. Dije desde el primer día que tenemos que estar preparados para todo y aquí estamos", concluyó.
Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima consiguió un empate 2-2 con Comerciantes Unidos por la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.
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