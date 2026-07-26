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¡Golazo! Josuee Herrera anotó de cabeza el 2-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima

Rodrigo Vilca lanzó un gran centro al arco de Alejandro Duarte y Josuee Herrera aprovechó para anotar de cabeza el 2-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima en Cutervo.

Luis Blancas
Josuee Herrera anotó el 2-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima
Josuee Herrera anotó el 2-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima | Composición: Líbero/ Liga 1
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Alianza Lima empataba 1-1 ante Comerciantes Unidos por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo al inicio del segundo tiempo apareció Josuee Herrera para marcar el 2-1 del cuadro de Cutervo y colocar la parcial victoria desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.

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Josuee Herrera anotó el 2-1 de Comerciantes Unidos sobre Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

En el minuto 49 de la segunda parte, Rodrigo Vilca se proyectó por la banda y envió un centro preciso que Herrera conectó de cabeza para superar a Duarte y firmar el 2-1 a favor de Comerciantes frente a Alianza.

Video: L1MAX

Con esa anotación, futbolistas y aficionados del conjunto de Cutervo festejaron con entusiasmo el tanto que dio vuelta provisional al marcador sobre el cuadro blanquiazul y que, al comienzo del segundo tiempo, les está otorgando la victoria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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