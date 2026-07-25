Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Torneo Clausura: cuándo juegan, hora y canal

Alianza Lima se enfrenta a Comerciantes Unidos este domingo 26 de julio, a partir de las 3.30 p. m. hora local, en duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se juega en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo y será transmitido por la señal de L1 MAX.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: previa del partido

El cuadro blanquiazul no ha perdido ningún partido en la altura este año y espera sumar su primer triunfo como visitante en este Clausura. Recordemos que en su estreno en este segundo campeonato del año, se impuso 2-1 a Sport Huancayo.

Este cotejo podría marcar el estreno de Nicolás Díaz con el elenco victoriano. Además, se espera que Federico Girotti y Eryc Castillo se mantengan en el once titular como principales cartas de gol para Pablo Guede.

Alianza Lima se impuso a Comerciantes Unidos en el Apertura

Por su parte, las Águilas cutervinas, que vienen de empatar ante CD Moquegua en condición de visita por la fecha 1, quieren romper la mala racha de no poder ganarle un partido a Alianza Lima desde 2018.

Cabe señalar que el duelo del Torneo Apertura en Matute terminó con el marcador a favor de los íntimos por 2-1, gracias a los goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero; mientras que para Comerciantes Unidos descontó Wilter Ayoví.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: horarios

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 10.30 p. m.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: dónde ver

La transmisión del partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos estará a cargo de la señal de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), la cual se encuentra disponible en diversos servicios de TV paga como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre otros. Además, también puedes verlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO y Fanatiz.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por L1 MAX?

Repasa qué canal sintonizar para ver L1 MAX de acuerdo con tu operador de televisión de paga:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima parte como favorito para imponerse a Comerciantes Unidos, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, las cuotas.

Casas Comerciantes Unidos Empate Alianza Lima Te Apuesto 4.04 3.02 2.12 Inkabet 4.10 3.15 1.98 Caliente 4.00 3.15 1.98 Apuesta Total 4.00 3.19 2.07 Betsson 4.10 3.15 2.02

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos | Apertura 2026

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos | Clausura 2025

Comerciantes Unidos 0-1 Alianza Lima | Apertura 2025

Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 5-1 Comerciantes Unidos | Apertura 2024

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: estadio

Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo

El encuentro entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos se juega en el estadio Juan Maldonado Gamarra, recinto ubicado en la ciudad de Cutervo y que tiene capacidad para 13.000 espectadores.