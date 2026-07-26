Dejó Alianza Lima y acaba de anunciarse su fichaje por histórico club de Europa: "Nos vemos..."

Como lo demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compita y si bien en la Liga 1 dio el primer paso obteniendo el Torneo Apertura, en la Liga Femenina es un auténtico contraste tras la coronación de Universitario en el primer torneo del año. Por ello, recientemente se conoció que Manisha Kalyan no iba más en Matute.

Recientemente, el propio club victoriano anunció la salida de la atacante, cuyo próximo destino rápidamente se supo. La futbolista india acaba de ser oficializada como flamante refuerzoa de AEK Atenas, tradicional equipo de Grecia que también cuenta con un prestigioso equipo masculino.

Manisha ya había jugado en el fútbol helénico tras su experiencia en el PAOK Salónica, en la temporada 2024-2025. También estuvo en el fútbol de Chipre tras haber jugado en el Apollon Ladies.

Manisha Kalyan, ex Alianza Lima, fue anunciada por AEK Atenas

“AEK se complace en anunciar el inicio de su fichaje con la extremo internacional de 25 años, Manisa Kalyan”.

Manisha Kalyan llegó al Apollon Limassol en 2022 y en tan solo dos años destacó por su talento. En 46 partidos, anotó 16 goles, celebrando 2 títulos de liga, 1 copa y 1 Supercopa de Chipre, además de competir en la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. En la temporada 2022-23, formó parte del once ideal del Campeonato Chipriota.

En el verano de 2024, fichó por el PAOK, donde tuvo una excelente temporada con 23 partidos, 8 goles y 5 asistencias. La temporada pasada, compitió en Perú con el Club Alianza Lima. Es internacional con la selección nacional de la India, con más de 50 partidos, y también ha sido internacional con todas las selecciones juveniles de su país.

"Estoy muy contenta de venir al AEK y formar parte del equipo. ¡Nos vemos muy pronto en Grecia, solo en el AEK!" ¡Manisha, bienvenida a la familia AEK!”, dice el comunicado de AEK Atenas.