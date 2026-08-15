Pablo Ceppelini, ex Alianza, retumbó el mercado y firmó por club campeón de Europa: "Bienvenido"

Luego de varios meses sin equipo tras su salida de Alianza Lima a fines de 2025, Pablo Ceppelini fue anunciado como flamante jugador de un club histórico y campeón en el fútbol europeo: estamos hablando de AC Bellinzona de la tercera división de Suiza.

Pablo Ceppelini, exfutbolista de Alianza Lima, fichó por club campeón de Europa

AC Bellinzona presentó de forma oficial a Ceppelini como su nuevo futbolista de cara a la temporada 2026-2027 de Promotion League, que es igual a la tercera categoría de Suiza. El uruguayo llega al cuadro europeo con el objetivo de subir a la segunda división.

“¡Bienvenido a Bellinzona, Pablo! El AC Bellinzona se complace en anunciar la incorporación de Pablo Ceppelini. Llega en gran forma tras su reciente etapa en Alianza Lima (Perú)”, así comenzaron presentando al volante.

AC Bellinzona presentó a Pablo Ceppelini, exjugador de Alianza Lima, como su flamante fichaje

“A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes de gran prestigio en Sudamérica y Europa —como Peñarol, Cagliari, Atlético Nacional y Cruz Azul—, acumulando experiencia internacional con participaciones en competiciones continentales sudamericanas: la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana”, concluyeron.

Cabe mencionar que antes de su llegada a AC Bellinzona, Pablo Ceppelini jugó en distintos clubes como Bella Vista, Peñarol, Cagliari, Lumezzane, NK Maribor, U Cluj, Wanderers, Boston River, Atlético Nacional, Danubio, Cruz Azul, Cuiabá y Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini en Alianza Lima?

Ceppelini llegó a Alianza a inicios de 2025 proveniente de Atlético Nacional de Colombia y tras su llegada fue la incorporación más importante del equipo esa temporada por su calidad de jugador. Sin embargo, al término de la temporada fue duramente criticado por su rendimiento. En total, el volante uruguayo solo jugó 33 partidos, anotó 3 goles y dio 4 asistencias entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.