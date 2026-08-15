Linda Wolff, una mujer de 72 años, se encuentra en el ojo público tras convertirse en una de las opositoras del ICE más destacadas de Estados Unidos. A pesar de haber sido víctima de un ataque con gas pimienta en el Alto Manhattan recientemente, el viernes por la noche decidió salir nuevamente, esta vez en Nueva Jersey, reafirmando su compromiso con la causa que defiende. Asimismo, confirmó su demanda contra la entidad.

Adulta mayor demanda a agente de ICE tras ser rociada con gas pimienta en EE. UU.

Un video se ha hecho viral en las redes sociales debido a que se evidenció a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizando gas pimienta contra Linda Wolff durante una operación en Inwood.

La manifestante, que grabó el incidente mientras sufría el impacto del gas, se encargó de compartir su experiencia tras recibir atención médica. “El médico dijo que tengo laringitis aguda y que necesito una endoscopia porque está demasiado bajo para que pueda ver, ¿desde aquí?, ¿desde el gas pimienta?”, señaló Wolff.

Eyewitness News, difundió información relevante sobre este hecho, el cual se llevó a cabo el pasado viernes. La mujer se encontraba en el centro de detención de Delaney Hall para apoyar a los detenidos y protestar contra las acciones del ICE.

Según su relato al medio en mención, la adulta mayor se dirigió rápidamente a Inwood al enterarse de la operación. Durante el incidente, un vehículo con motor de combustión interna sufrió un pinchazo y estaba siendo remolcado. Wolff se enfrentó al conductor de la grúa, momento en el cual el agente del ICE se acercó y la roció con gas pimienta.

Pese a la agresión, Wolff continuó con su protesta, sin percatarse de la cantidad de gas que había recibido hasta más tarde. Luego, dos agentes de la policía de Nueva York llegaron al lugar y solicitaron la identificación del agente del ICE, quien respondió: "No tenemos por qué hacerlo", previo a abandonar el lugar en su auto.

Wolff demandó a agente ICE tras lamentable escena

El estado de Nueva York implementó la Ley Bivens, que otorga a los ciudadanos la posibilidad de demandar a funcionarios federales en tribunales estatales por violaciones a sus derechos constitucionales, buscando así una compensación económica.

Bajo este contexto, Wolff se convertirá en el primer demandante en utilizar esta ley. "El vídeo lo dice todo. Ni siquiera tengo que decir nada. Yo no hice nada", mencionó Wolff, refiriéndose a su situación.