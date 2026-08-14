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Partidos de hoy, sábado 15 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Conoce la programación completa de partidos para hoy, sábado 15 de agosto, con horarios y canales de transmisión para la Liga 1 y otras competiciones.

Gary Huaman
Aquí podrás revisar los partidos que se jugarán este sábado 15 de agosto.
Aquí podrás revisar los partidos que se jugarán este sábado 15 de agosto. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 15 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la Liga 1 como el Alianza Lima vs UTC, la Liga 2 y Liga Femenina de Perú. En Europa, regresa LaLiga de España con emocionantes choques, después tenemos amistosos internacionales con la presencia del Bayern Múnich y Chelsea. Después, también habrá acción en Argentina con Boca Juniors y demás ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.

Alianza Lima y UTC juegan por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs UTC y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2026?

Partidos de hoy por la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
ADT Tarma vs Alianza Atlético1.00 p. m.L1 Max y L1 Play
Los Chankas vs FBC Melgar3.30 p. m.L1 Max y L1 Play
Alianza Lima vs UTC7.30 p. m.L1 Max y L1 Play

Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026

PartidoHorarioCanal
Flamengo vs Sporting Cristal1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Universitario vs Melgar3.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga 2 2026

PartidoHorarioCanal
Minas vs Ayacucho FC1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Estudiantil CNI vs Comerciantes3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Alavés vs Getafe12.30 p. m.ESPN y Disney+
Sevilla vs Rayo Vallecano2.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por amistosos internacionales

PartidoHorarioCanal
Tottenham vs Hoffenheim6.00 a. m.StarTimes
Chelsea vs Real Sociedad8.00 a. m.ETB 1
Bayern Múnich vs RB Leipzig8.30 a. m.Canal Gol Brazil
Newcastle vs Bayer Leverkusen9.00 a. m.ESPN y Disney+
Manchester United vs AC Milan9.45 a. m.Onefootball
Inter vs Real Betis12.30 p. m.DAZN

Partidos de hoy por la Copa de Italia

PartidoHorarioCanal
Cantazaro vs Südtirol11.00 a. m.DSports y DGO
Udinese vs Calcio Padova11.30 a. m.DSports y DGO
Venezia vs Modena1.45 p. m.DSports y DGO
Torino vs Carrarese2.15 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Saudi Pro League

PartidoHorarioCanal
Al Taawon vs Al Khaleej11.15 a. m.Thmanyah
Al Nassr vs Al Fateh1.00 p. m.Canal GOAT
Al Ittihad vs Al Kholood1.00 p. m.Canal GOAT

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

PartidoHorarioCanal
Aldosivi vs Tigre12.30 p.m.Fanatiz
San Lorenzo vs Unión Santa Fe12.30 p. m.Fanatiz
Estudiantes La Plata vs Gimanasia2.45 p. m.Disney+
Belgrano vs Independiente Rivadavia5.00 p. m.Fanatiz
Newell’s vs Deportivo Riestra5.00 p. m.Fanatiz
Platense vs Boca Juniors7.15 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs Oriente Petrolero2.00 p. m.Entel Gol
Guabirá vs The Strongest4.15 p. m.Entel Gol
Blooming vs Aurora6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Serie A de Brasil

PartidoHorarioCanal
Fluminense vs Palmeiras2.30 p. m.Fanatiz
Athletico Paranaense vs Bragantino4.30 p. m.Fanatiz
Sao Paulo vs Coritiba7.00 p. m.Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
Limache vs U. de Chile4.30 p. m.Max y TNT Sports
Everton vs Audax7.00 p. m.Max y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Manta vs Leones del Norte2.00 p. m.Zapping
Guayaquil City vs Libertad4.30 p. m.Zapping
Mushuc Runa vs Barcelona SC7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

PartidoHorarioCanal
Guaraní vs Rubio Ñú2.00 p. m.DSports y DGO
Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción4.30 p. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
CA Cerro vs Albion8.00 a. m.Disney+
Juventud vs Montevideo City11.00 a. m.Disney+
Racing Montevideo vs Nacional2.30 p. m.Disney+
Wanderes vs Cerro Largo5.30 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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