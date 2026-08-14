Partidos de hoy, sábado 15 de agosto EN VIVO: horarios, resultados y dónde ver fútbol por TV

Este sábado 15 de agosto se realizarán interesantes encuentros por la Liga 1 como el Alianza Lima vs UTC, la Liga 2 y Liga Femenina de Perú. En Europa, regresa LaLiga de España con emocionantes choques, después tenemos amistosos internacionales con la presencia del Bayern Múnich y Chelsea. Después, también habrá acción en Argentina con Boca Juniors y demás ligas sudamericanas. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|ADT Tarma vs Alianza Atlético
|1.00 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Los Chankas vs FBC Melgar
|3.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
|Alianza Lima vs UTC
|7.30 p. m.
|L1 Max y L1 Play
Partidos de hoy por la Liga Femenina 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Flamengo vs Sporting Cristal
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Universitario vs Melgar
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga 2 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Minas vs Ayacucho FC
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Estudiantil CNI vs Comerciantes
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Alavés vs Getafe
|12.30 p. m.
|ESPN y Disney+
|Sevilla vs Rayo Vallecano
|2.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Partido
|Horario
|Canal
|Tottenham vs Hoffenheim
|6.00 a. m.
|StarTimes
|Chelsea vs Real Sociedad
|8.00 a. m.
|ETB 1
|Bayern Múnich vs RB Leipzig
|8.30 a. m.
|Canal Gol Brazil
|Newcastle vs Bayer Leverkusen
|9.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Manchester United vs AC Milan
|9.45 a. m.
|Onefootball
|Inter vs Real Betis
|12.30 p. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Copa de Italia
|Partido
|Horario
|Canal
|Cantazaro vs Südtirol
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Udinese vs Calcio Padova
|11.30 a. m.
|DSports y DGO
|Venezia vs Modena
|1.45 p. m.
|DSports y DGO
|Torino vs Carrarese
|2.15 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Saudi Pro League
|Partido
|Horario
|Canal
|Al Taawon vs Al Khaleej
|11.15 a. m.
|Thmanyah
|Al Nassr vs Al Fateh
|1.00 p. m.
|Canal GOAT
|Al Ittihad vs Al Kholood
|1.00 p. m.
|Canal GOAT
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Aldosivi vs Tigre
|12.30 p.m.
|Fanatiz
|San Lorenzo vs Unión Santa Fe
|12.30 p. m.
|Fanatiz
|Estudiantes La Plata vs Gimanasia
|2.45 p. m.
|Disney+
|Belgrano vs Independiente Rivadavia
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|Newell’s vs Deportivo Riestra
|5.00 p. m.
|Fanatiz
|Platense vs Boca Juniors
|7.15 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Oriente Petrolero
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs The Strongest
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs Aurora
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Serie A de Brasil
|Partido
|Horario
|Canal
|Fluminense vs Palmeiras
|2.30 p. m.
|Fanatiz
|Athletico Paranaense vs Bragantino
|4.30 p. m.
|Fanatiz
|Sao Paulo vs Coritiba
|7.00 p. m.
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Limache vs U. de Chile
|4.30 p. m.
|Max y TNT Sports
|Everton vs Audax
|7.00 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs Leones del Norte
|2.00 p. m.
|Zapping
|Guayaquil City vs Libertad
|4.30 p. m.
|Zapping
|Mushuc Runa vs Barcelona SC
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Guaraní vs Rubio Ñú
|2.00 p. m.
|DSports y DGO
|Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción
|4.30 p. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|CA Cerro vs Albion
|8.00 a. m.
|Disney+
|Juventud vs Montevideo City
|11.00 a. m.
|Disney+
|Racing Montevideo vs Nacional
|2.30 p. m.
|Disney+
|Wanderes vs Cerro Largo
|5.30 p. m.
|Disney+