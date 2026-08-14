¿A qué hora juegan Universitario vs FC Cajamarca y en qué canal ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes se enfrentará a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Los dirigidos por Héctor Cúper visitarán el estadio Héroes de San Ramón con la única consigna de llevarse los tres puntos. Revisa el horario y canal de transmisión confirmado para ver EN VIVO el duelo entre cremas y cajamarquinos.

¿A qué hora juegan Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026?

El partido entre Universitario de Deportes vs FC Cajamarca está programado para llevarse a cabo este domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Para este compromiso, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), designó a Micke Palomino como el árbitro principal. A continuación, te detallamos los horarios confirmados en el resto de países de sudamérica, España, Estados Unidos y México.

Colombia y Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay: 4:30 p.m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 5:30 p.m.

México y Centroamérica: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 4:30 p.m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO el partido entre Universitario y FC Cajamarca?

El duelo entre Universitario de Deportes vs FC Cajamarca podrá ser visualizado EN VIVO a través de Liga 1 MAX y L1 Play, disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV y Claro TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias de este emocionante encuentro.

Universitario vs FC Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026.

Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Ambos equipos llegan a este partido con realidades completamente distintas. Mientras Universitario lucha por ganar el Torneo Clausura y mantenerse en la pugna por el título nacional, FC Cajamarca se encuentra seriamente comprometido con el descenso. En la última fecha, los merengues repartieron puntos con Sporting Cristal al empatar 1-1. Por su parte, los cajamarquinos sorprendieron en su visita a FBC Melgar, venciendo por 4-2 al 'dominó'.

Cabe resaltar que este compromiso podría marcar el debut de Piero Quispe con camiseta crema. El volante de 25 podría ser considerado en la lista de convocados de Héctor Cúper para el viaje a Cajamarca. En tanto, Jorge Abdiel Gutiérrez, flamante fichaje estudiantil deberá esperar a que su carnet de cancha llegue a tiempo y al visto bueno del comando técnico para ser tomado en cuenta.