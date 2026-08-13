¿Qué te depara el destino para cerrar la semana? El horóscopo de hoy, viernes 14 de agosto de 2026, llega cargado de revelaciones cósmicas que no querrás perderte. Si buscas respuestas sobre el rumbo de tu vida sentimental o necesitas un impulso en tus finanzas, las acertadas predicciones de Josie Diez Canseco te guiarán paso a paso.

Descubre cómo las energías del universo influirán en el amor y el trabajo según tu signo zodiacal y prepárate para tomar las mejores decisiones en este día clave.

Horóscopo de HOY, 14 de agosto de 2026: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación de pareja ha superado pruebas que la han fortalecido. Laboralmente, tendrás muchas complicaciones. Procura mantener la calma; todo se solucionará, aunque deberás postergar algunos de tus proyectos.

Número de suerte: 1.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Encontrarás el amor en tu círculo más cercano; esa persona llenará todos tus vacíos emocionales. Será un día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo. No pierdas la calma y lograrás poner orden y avanzar en los asuntos importantes que te conciernen directamente.

Número de suerte: 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: En el plano sentimental, atraviesas por una etapa de calma después de muchos desacuerdos. A pesar de que estarás muy ocupado con nuevas responsabilidades, hoy lograrás solucionar el problema que tanto te preocupaba y no te permitía encontrar tranquilidad.

Número de suerte: 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aléjate de esas malas compañías y tu vida sentimental no se verá afectada. Recibirás buenas noticias en tu trabajo; es posible que se trate de un ascenso o un aumento de sueldo.

Número de suerte: 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Alguien que te interesó te buscará y podrás darte cuenta de que tus sentimientos ya no son los mismos. Cuidado con alguien que te ofrecerá un negocio que no estará muy claro; analízalo detenidamente y, ante cualquier duda, es mejor no arriesgar.

Número de suerte: 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Alguien que vive en otra ciudad y te interesa mucho te anunciará su visita; esperarás ansioso. No te comprometas en negocios que no te convienen. Antes de invertir tu dinero, infórmate bien y pide asesoría para no arrepentirte después.

Número de suerte: 2.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No te compliques con problemas ajenos; tu pareja siente que te importan más los demás que sus sentimientos. Te harán una propuesta laboral que implicaría viajar. No te apresures a dar una respuesta; pon en la balanza los pros y contras. Solo así sabrás si te conviene.

Número de suerte: 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy, tu imaginación y la desconfianza te harán ver situaciones comprometedoras donde no las hay. Te entusiasmarás con una compra importante y podrías gastar más de lo que vale. Actúa con prudencia, compara precios y te darás cuenta del gran error que ibas a cometer.

Número de suerte: 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Estás siendo inflexible con tus puntos de vista; cede un poco y verás que las discusiones se acaban. Recibirás una invitación en la que conocerás a gente muy importante y surgirán oportunidades para hacer buenos negocios o conseguir un contrato de trabajo.

Número de suerte: 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu relación sentimental está en una etapa de renovación; atrás quedará la monotonía. Tienes que estar muy atento para aprovechar las oportunidades que vienen. Confía en tu intuición; no te fallará al momento de tomar decisiones importantes.

Número de suerte: 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien quiere acercarse de nuevo a tu vida. Piénsalo, vale la pena intentarlo. No esperes la ayuda de los demás para solucionar tus problemas laborales; tienes que encontrar la manera de salir adelante por tu propio esfuerzo. La solución está en tus manos.

Número de suerte: 15.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Organiza tu tiempo; podrás cumplir con tus compromisos y darle a tu pareja la atención que se merece. Será un día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y experiencia.