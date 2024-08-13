Día Internacional del Zurdo | Lista con las mejores frases para dedicar este 13 de agosto

El 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo, una fecha establecida hace casi 50 años, en 1976, por la organización británica Left-Handers Club. Si quieres unirte a esta celebración por ser zurdo, o conoces a alguien que lo sea entre tus amigos o familiares, aquí te compartimos las mejores frases para esta ocasión, además de imágenes que podrás publicar en tus redes sociales.

Si te preguntas cuál es el sentido de esa celebración: simple, crear conciencia sobre los diversos problemas que padecen los zurdos en el día a día sobre todo en un mundo dominado por diestros; razón por la cual en la actualidad se diseñan productos y espacios acondicionados para personas que maneja el lado izquierdo.

Frases cortas por el Día del Zurdo este 13 de agosto

"Hoy celebramos el talento único de los zurdos. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Los zurdos piensan diferente, ¡y eso es algo increíble!"

"Ser zurdo es tener una perspectiva única del mundo."

"¡Felicidades a todos los zurdos que ven el mundo desde otra mano!"

"La izquierda también es sinónimo de creatividad."

"Los zurdos dominan el arte de ser especiales."

"Orgulloso de ser zurdo, ¡celebrando nuestras diferencias!"

"Los zurdos son la prueba de que lo diferente es bello."

"Feliz Día del Zurdo: donde lo izquierdo es lo correcto."

"Los zurdos, genios creativos en un mundo diestro."

"Las grandes ideas también nacen de la mano izquierda."

"Ser zurdo es ser único en un mundo de copias."

"Hoy, celebramos la zurdera en toda su gloria."

"A los zurdos, ¡nunca cambien su manera única de ver la vida!"

"El mundo es más interesante gracias a los zurdos."

"¡Feliz Día del Zurdo! Que tu singularidad brille siempre."

"La izquierda es más que una mano, es una forma de vida."

"Los zurdos llevan la creatividad en sus manos."

"Felicidades a quienes crean y viven desde la izquierda."

"¡Los zurdos no solo piensan diferente, también hacen la diferencia!"

Mensajes lindos para dedicar por el Día Internacional de la Zurdera

"Feliz Día de la Zurdera. ¡Tu singularidad hace del mundo un lugar más interesante!"

"Hoy celebramos a las mentes creativas que piensan con la izquierda. ¡Felicidades!"

"Ser zurdo es un superpoder. ¡Feliz Día de la Zurdera a todos los superhéroes zurdos!"

"Tu zurdera es un signo de tu creatividad. ¡Que sigas brillando siempre!"

"Los zurdos ven el mundo con ojos únicos. ¡Gracias por tu perspectiva diferente!"

"En un mundo diseñado para diestros, los zurdos son los verdaderos innovadores. ¡Felicidades!"

"Eres zurdo, y eso te hace especial. ¡Que nunca cambies tu forma única de ser!"

"Hoy celebro tu manera única de enfrentar el mundo. ¡Feliz Día Internacional de la Zurdera!"

"Ser zurdo es ser único en un mundo de diestros. ¡Disfruta de tu día!"

"Los zurdos ven la vida desde otro ángulo. ¡Gracias por enseñarnos a mirar diferente!"

"Hoy celebramos tu habilidad para hacer que lo diferente sea hermoso. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Tu mano izquierda guía tu creatividad. ¡Felicidades en tu día especial!"

"Ser zurdo es un don. ¡Que lo celebres siempre con orgullo!"

"Tu zurdera es una prueba de que ser diferente es una bendición. ¡Feliz Día!"

"Hoy celebro tu talento único. ¡Feliz Día Internacional de la Zurdera!"

"Los zurdos aportan una chispa especial al mundo. ¡Gracias por tu luz!"

"Tu manera única de ser es algo que siempre admiraré. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"En cada trazo, en cada letra, dejas tu marca única. ¡Feliz Día de la Zurdera!"

"Tu singularidad hace del mundo un lugar más creativo. ¡Felicidades en tu día!"

"Ser zurdo es un regalo. ¡Que siempre lo lleves con orgullo!"

"Hoy celebro la manera especial en que manejas la vida. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Los zurdos son la prueba de que lo único es lo mejor. ¡Felicidades!"

"Gracias por mostrarme que lo diferente es lo que realmente importa. ¡Feliz Día!"

"Ser zurdo es ver el mundo con otros ojos. ¡Que sigas viendo siempre más allá!"

"Tu zurdera es una señal de tu increíble creatividad. ¡Felicidades en tu día!"

"Eres zurdo y eso te hace único. ¡Hoy celebro tu singularidad!"

"Tu zurdera es un toque de magia en este mundo. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Los zurdos tienen un encanto especial. ¡Gracias por compartirlo con todos!"

"Ser zurdo es ser especial. ¡Que siempre sigas brillando!"

"Hoy celebramos tu habilidad para ser diferente y hacer la diferencia. ¡Feliz Día Internacional de la Zurdera!"

Frases graciosas para saludar a tu amigo zurdo en su día

"Feliz Día del Zurdo, amigo. ¡Hoy tienes permiso para no ser el 'diestro' de la situación!"

"¿Sabías que los zurdos viven más… en un mundo diseñado para diestros? ¡Feliz día!"

"¡Feliz Día del Zurdo! Aprovecha para escribir con la derecha solo para confundir a todos."

"Hoy celebro que no eres el único que escribe con la mano equivocada. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Feliz Día del Zurdo. Al menos hoy nadie te pedirá prestadas las tijeras."

"No eres zurdo, ¡eres un genio camuflado! ¡Feliz día, crack!"

"Feliz Día del Zurdo, amigo. Hoy, tú mandas… pero solo si usas la mano izquierda."

"¿Ser zurdo te hace más creativo o solo más torpe con la derecha? ¡Feliz día!"

"En un mundo de diestros, los zurdos son los rebeldes. ¡Feliz día, revolucionario!"

"Hoy es tu día, zurdo. ¡Aprovecha y mueve todo a la izquierda!"

"Feliz Día del Zurdo, donde ser diferente es la norma… al menos hoy."

"Los zurdos tienen mejores habilidades motoras… con la mano izquierda. ¡Feliz día!"

"Hoy, incluso las puertas girarán a la izquierda en tu honor. ¡Feliz Día del Zurdo!"

"Feliz Día del Zurdo. ¡Finalmente, puedes pedir un ratón para zurdos sin que te miren raro!"

"Hoy es tu día, zurdo. ¡Aprovecha para hacer todo al revés, que te sale natural!"

"Feliz Día del Zurdo, amigo. ¡Eres zurdo, pero no te preocupes, nadie es perfecto!"

"Ser zurdo es como tener superpoderes… que solo funcionan en el 10% del tiempo. ¡Feliz día!"

"Feliz Día del Zurdo. ¡Hoy no te culparé si todo sale al revés!"

"Hoy es el día en que ser zurdo es genial, ¡disfruta porque mañana vuelve la lucha!"

"Feliz Día del Zurdo, donde las reglas normales no aplican… ¡literalmente!"

"Los zurdos son personas derechas en un mundo torcido. ¡Feliz día, zurdo!"

"Hoy es tu día para demostrar que los zurdos también pueden ser ‘diestros’. ¡Feliz Día!"

"¡Feliz Día del Zurdo! Al menos hoy, la izquierda tiene la razón."

"Aprovecha el Día del Zurdo para ser único… y también para evitar usar tijeras."

"Feliz Día del Zurdo. ¡Recuerda, ser zurdo significa que estás en tu 'derecho'!"

Imagen para dedicar por el Día Internacional de la Zurdera

Celebra el Día del Zurdo este 13 de agosto con esta imagen. |Composición: Líbero/ Freepik

