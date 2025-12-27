Lotería de Boyacá HOY, sábado 27 de diciembre, EN VIVO: últimos resultados y número ganador del Premio Mayor

HOY, sábado 27 de diciembre, la Lotería de Boyacá está realizando un nuevo sorteo a favor de la población, quienes buscan ganar mucho dinero en poco tiempo. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque te diremos los últimos resultados y números ganadores del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

¿Cómo jugó la Lotería de Boyacá el miércoles 24 de diciembre?

La Lotería de Boyacá Sorteo Extraordinario número 0017 se realizó con total normalidad y tuvo un número ganador de 2173 con serie 242. ¡Solo una persona logró ganar el Premio Mayor de 25,000 millones de pesos colombianos!

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá realiza un nuevo sorteo todos los sábados de cada semana. El juego colombiano comienza a las 10:30 de la noche (Hora local), pero el sorteo del Premio Mayor de 15,000 millones de pesos inicia a las 10:45 horas.

Premios de la Lotería de Boyacá

A continuación, podrás conocer cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá, porque tú puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!

1 Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos

1 Premio Alegría: 400 millones de pesos

1 Premio Ilusión: 300 millones de pesos

1 Premio Esperanza: 100 millones de pesos

4 Premios Berraquera: 50 millones de pesos

15 Premios Optimismo: 20 millones de pesos

36 Premios Valentía: 10 millones de pesos

Estadísticas de la Lotería de Boyacá

Con la finalidad de que las personas pueden ganar los 15,000 millones de pesos colombianos, te presentamos las estadísticas de la Lotería de Boyacá.

Número que más han salido del Premio Mayor: 5, 9, 7 y 2

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Si quieres jugar la Lotería de Boyacá solo tienes que comprar un boleto y escoger una combinación de cuatro números y una serie de tres dígitos. El objetivo es acertar las cifras para ganar los diversos premios que tiene este juego de Colombia.

¿Dónde comprar los boletos de la Lotería de Boyacá?

Tiene la opción de adquirirlo presencialmente a través de su lotero habitual o en redes de recaudo autorizadas como Paga Todo, Efecty, SuperGiros, Gana, Sípaga, MercaLoterías y Jer.