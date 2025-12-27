Resultado Sinuano Día y Noche HOY, sábado 27 de diciembre: números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche HOY, sábado 27 de diciembre, cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de esta edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque podrías ser uno de los afortunados.

Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 27 de diciembre 10:33 ¡Bienvenidos a la cobertura del Sinuano! En este espacio podrás conocer las últimas incidencias y detalles del Sinuano Día y Noche de hoy.

¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche del viernes 26 de diciembre?

Para conocer los números ganadores del Sinuano Día y Noche del viernes 26 de diciembre, revisa el siguiente listado donde te proporcionamos los resultados de ambas ediciones.

Números ganadores del Sinuano Día: 9953 - 4

Número ganador del Sinuano Noche: 5000 - 9

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Esta lotería colombiana realiza sorteos diarios con dos emisiones por jornada. El Sinuano Día se lleva a cabo a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p.m. de lunes a sábado; los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Es fundamental revisar el plan de premios antes de jugar al Sinuano Día y Noche. Si quieres saber cuánto puedes cobrar, entonces te diremos cuáles son las ganancias por números acertados.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche.