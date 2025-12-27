- Hoy:
Resultado Sinuano Día y Noche HOY, sábado 27 de diciembre: números ganadores del último sorteo
Conoce los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 27 de diciembre, porque puedes ser uno de los ganadores. ¡Mucha suerte!
El Sinuano Día y Noche HOY, sábado 27 de diciembre, cuenta con una serie de premios a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de esta edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque podrías ser uno de los afortunados.
Sinuano Día y Noche de hoy, sábado 27 de diciembre
¡Bienvenidos a la cobertura del Sinuano!
En este espacio podrás conocer las últimas incidencias y detalles del Sinuano Día y Noche de hoy.
¿Cómo jugar el Sinuano Día y Noche del viernes 26 de diciembre?
Para conocer los números ganadores del Sinuano Día y Noche del viernes 26 de diciembre, revisa el siguiente listado donde te proporcionamos los resultados de ambas ediciones.
- Números ganadores del Sinuano Día: 9953 - 4
- Número ganador del Sinuano Noche: 5000 - 9
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Esta lotería colombiana realiza sorteos diarios con dos emisiones por jornada. El Sinuano Día se lleva a cabo a las 2:30 p.m., mientras que el Sinuano Noche se juega a las 10:30 p.m. de lunes a sábado; los domingos y días festivos, el sorteo nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
Es fundamental revisar el plan de premios antes de jugar al Sinuano Día y Noche. Si quieres saber cuánto puedes cobrar, entonces te diremos cuáles son las ganancias por números acertados.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han salido en el Sinuano Día y Noche.
|Sinuano Día
|Sinuano Noche
|2 - 420 veces
|9 - 32 veces
|8 - 416 veces
|2 - 31 veces
|5 - 403 veces
|3, 1, 5 - 27 veces cada uno
|6 - 398 veces
|6 - 24 veces
|8 - 22 veces
|4 - 20 veces
|7 - 19 veces
|0 - 15 veces
